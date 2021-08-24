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Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika

Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

24.08.2021 21:18

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan ve Alpay Kalyon'un hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada, Kalyon'un bir kadının darp edildiğini gördüğü, olaya müdahale etmeye çalışırken eşinin gözleri önünde bıçaklanarak yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden...

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan ve Alpay Kalyon'un hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada, Kalyon'un bir kadının darp edildiğini gördüğü, olaya müdahale etmeye çalışırken eşinin gözleri önünde bıçaklanarak yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, 21 Ağustos Cumartesi gecesi Alaçatı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon (33) ile gece kulübünün çalışanları arasında arbede yaşandı. Arbedede Alpay Kalyon'un bıçakla göğsünden yaralanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kalyon, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalyon, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alpay Kalyon'un cansız bedeni İzmir Adlı Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kalyon, Yamanlar Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BURADA KAVGA EDEMEZSİNİZ"

Olay gecesi, Alpay Kalyon'un yan taraftaki gece kulübünde alkollü olduğu öne sürülen bir erkek tarafından darp edildiğini gördüğü kadını görüp olaya müdahale etmek için harekete geçtiği, bu sırada mekanın önünde kavga çıktığını gören mekan çalışanları F.B., O.G. ve M.T.'nin de olaya dahil olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen F.B., "Burada kavga edemezsiniz" diyerek eline aldığı bıçakla arbede sırasında Kalyon'u, eşi Sırma Kalyon'un gözleri önünde bıçakladı. Kalyon, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çeşme Alpay Çizgenakat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan işletme sahibi C.Ü., mekan müdürü M.A., otel mesul müdürü O.S. ve şüphelileri arabayla olay yerinden kaçırdığı öne sürülen O.G., hakim karşısına çıkartıldı. Şüphelilerden 4'ü de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, diğer iki şüpheliden olayı gerçekleştirdiği düşünülen F.B. ve yanında kavga ettiği belirtilen M.T.'nin de yarın sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(Muhammet İsa Atagöz/İHA)

Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest
Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest
Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest
Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

Alaçatı, kavga, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alaçatı cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest - Son Dakika


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