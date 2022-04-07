Aladağ Belediyesi fotoğraf maratonu düzenledi - Son Dakika

Aladağ Belediyesi tarafından "2. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu" düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, ilçenin farklı bakış açılarıyla yorumlanması, dokusu ve sosyal yaşamı gibi unsurların fotoğraf sanatçıları tarafından kayıt altına alınarak geleceğe miras bırakılması ve fotoğrafa ilgi duyanları buluşturmak amacıyla 27-29 Mayıs'ta fotoğraf maratonu düzenlediklerini belirtti.

Akgedik, yarışmada dereceye girenlerin ödüllendirileceğini bildirdi.