Aladağlar'da mahsur kalan dağcıyı AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar Narpız Vadisi'nde tırmanış yaparken mahsur kalan dağcı, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Vadide tırmanış yaparken rotasını kaybeden dağcı Kağan Battal (27), kayalıklarda mahsur kaldı. Buradan 112 Acil Çağrı Merkezini arayan dağcı, yardım talebinde bulundu.
Bölgeye AFAD ve Çamardı JAK ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce mahsur kaldığı yerden kurtarılan Battal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 22:23 - Kaynak: AA
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