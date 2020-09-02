Aladağlar'da mahsur kalan dağcıyı AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Ekiplerce mahsur kaldığı yerden kurtarılan Battal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye AFAD ve Çamardı JAK ekipleri sevk edildi.

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde nişan, sünnet ve kına gecesi gibi organizasyonlar kısıtlandı

Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok

Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı