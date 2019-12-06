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Alaeddin Yavaşca ile bir ömür

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Konservatuarı tarafından "Alaeddin Yavaşca ile Bir Ömür" söyleşisi düzenlendi.

Alaeddin Yavaşca ile bir ömür, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Konservatuarı tarafından "Alaeddin Yavaşca ile Bir Ömür" söyleşisi düzenlendi.


Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen program, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca tarafından gerçekleştirildi.


Alaeddin Yavaşca'nın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı söyleşiye, Ayten Yavaşca'nın yanı sıra 9 yıldır devam eden arşiv çalışmalarıyla Yavaşca'nın hem danışmanı hem de asistanı olan Sinan Suphi katıldı. Konuklar arasında; Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce, Türk Müsikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nesrin Feyzioğlu, yüksekokul yönetimi ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.


Yavaşca'nın hayatını anlatan belgesel ile başlayan program, duayen müzisyenin hem doktorluk mesleğindeki hem de Türk Musikisindeki başarılarının konuşulmasıyla devam etti.


Meşk Silsilesinin Son Temsilcisi


Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın sanat hayatındaki başarılarını anlatan Ayten Yavaşca, eşinin "Altın Gırtlağa" sahip olduğuna değinerek, Türk Musikisinin meşksiz öğrenilmeyeceğini ifade etti. Yavaşca'nın şiire de hakim olduğunu ve yaptığı cinaslarla edebiyat alanında da oldukça başarılı çalışmaların altına imza attığını dile getiren Ayten Yavaşca eşinin "Meşk Silsilesinin Son Temsilcisi" olduğunu da vurguladı.


Ayten Yavaşca, eşinin evde nasıl beste yaptığını ise şöyle anlattı: "Alaeddin evin içerisine dolaşarak bestelerini yazmaya çalışırdı. Bir gün yine salonda neden dolaştığını sordum. Nota aradığını söyledi. Ayrıca Alaeddin cebi elinde ıslık çalarak notalarını yazardı. Bir kere yazdığı notaları bir daha geriye dönüp düzeltmezdi" dedi.


Söyleşi; Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Medine Güllüce'nin, Ayten Yavaşca ve asistanı Sinan Sipahi'ye teşekkür belgelerini takdim etmesiyle son buldu. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:08 Kaynak: İHA
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