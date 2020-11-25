Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi - Son Dakika

Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi

25.11.2020 17:49
Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi, System.String[]

Alanya Belediyesi tarafından 1 yılda projelendirip hayata geçirdiği, Aile ve Kadın Destek Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde hizmete açıldı.

Alanya Belediyesi tarafından 1 yılda projelendirip hayata geçirdiği, Aile ve Kadın Destek Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde hizmete açıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in, kadına şiddet olaylarının önüne geçmek, kadın haklarının korunması ve savunulması adına yapım sözü verdiği Alanya Belediyesi Aile ve Kadın Destek Merkezi, 1 yıl gibi kısa bir sürede projelendirilip tamamlanarak hayata geçirildi. Destek merkezi Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti ve Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şube Başkanı Gaye Coşkun, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve davetlilerin katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şube Başkanı Gaye Coşkun, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e projeden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımız daha önce verdiği sözler gibi bu sözünü de tuttu. Bundan bir yıl önce projesini Alanya kamuoyu ile paylaşmıştı ve kısa zamanda yapım sözü vermişti. Bugün de burada tüm kadınlar adına kendisine teşekkür ediyorum. Keşke bu tür şeylere ihtiyaç olmasa. Ama bir yanda da acı gerçekler var. Umuyorum ki kadına-erkeğe gence-yaşlıya hayvana kısacası her türlü şiddetin sona erdiği bir dünya diliyorum" dedi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise Gaye Coşkun aracılığıyla açılışa telefon bağlantısı ile katıldı. Güllü, "Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum. Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi hazırladı ve hizmete sundu. Kendisinin bu emekleri ve gayretleri her zaman takdirle karşılanacak" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımızı destekleyeceğiz"

Başkan Adem Murat Yücel ise, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde böyle anlamlı bir merkezi kentimize kazandırmaktan, siz değerli kadınların hizmetine sunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde, Aile, Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi'mizin üst katında hizmet verecek olan Aile ve Kadın Destek Merkezimizin şehrimize ve tüm kadınlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar verdiği çok yönlü hizmetlerle engelli birey ve ailelerine kucak açan Engelsiz Park ve Yaşam Merkezimiz, "Engelsiz Kent Alanya" sloganıyla, engelli kardeşlerimizin karşılarına çıkan engelleri kaldırmak için yürüttüğü çalışmalara, yeni vizyon ve projelerle daha güçlü şekilde devam edecektir. Belediye olarak, en önemli amaçlarımızdan biri; kadınların, toplumda hak ettikleri değeri bir an önce tam olarak kazanmalarıdır. Biz, hem kadınlarımızın hayat standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz, hem de onlara aktif olabilecekleri nitelikli ortamlar hazırlıyoruz. Ücretsiz hizmet verecek olan Aile ve Kadın Destek Merkezi'mizde her alanda kadınlarımızı destekleyeceğiz."dedi.

"Hepimizin mücadele etmesi gereken konu"

Yücel, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete sunulan Aile ve Kadın Destek Merkezi bünyesinde verilecek hizmetleri ise şöyle sıraladı: " Psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, hukuksal danışmanlık, diyetisyen hizmeti, eğitim seminerleri, hobi ve el becerileri kazandırmaya yönelik atölye çalışmaları ile her daim kadınlarımızın yanında olacağız. Onları mücadelelerinde destekleyeceğiz, karşılaştıkları zorluklar karşısında daha güçlü şekilde hayata tutunmalarını sağlayacağız. Toplumsal sorumluluk bilinciyle, kadına yönelik her türlü fiziki ve psikolojik şiddeti önlemek için mücadele edeceğiz. Kadınlarımız yalnız değildir; Aile ve Kadın Destek Merkezimizin kapısı onlara her zaman açık olacaktır. Bütün kadınlarımızın

merkezimizden azami derecede faydalanmasını rica ediyorum. Devlet ve milletler, kadınlara verdiği değer kadar güçlü ve kudretlidirler. Çünkü gelecek nesilleri yetiştiren, aileyi ayakta tutan kadındır. Aile ise milletin temel taşıdır. Bu bilinçle, aile içi şiddeti önlemek, aileyi bir kurumun ötesinde huzurlu ve sıcak bir yuvaya dönüştürmek; geleceğimiz, yarınlarımız olan çocuklarımızın duygusal ve sosyal olarak sağlıklı bir aile ortamında büyümesine katkı yapmak amacıyla merkezimizde evlilik okulu açıyoruz. Erkeklerin de katılacağı evlilik okulunda genç çiftlerimize evlilik öncesinde eğitim vereceğiz. Onları her yönüyle evliliğe hazırlayacağız."

"Şiddet konusunda büyük hassasiyet var"

Kaymakam Fatih Ürkmezer deise kadına şiddet konusunda devlet kanadıyla alınan önlem ve esaslara değindi. Sağlıklı aile yapısının korunmasının ve yeniden oluşturulmasının bu tür şiddet eylemelerine son vereceğini belirten Kaymakam Ürkmezer, Kadın Acil Destek (KADES) mobil uygulamasını da tüm kadın bireylerin cep telefonlarına indirmesi gerektiğinin altını çizdi. "Şiddetin ne zaman nerede başına geleceğini hiç kimse bilemez" diyen Ürkmezer, "Olası bir tehdit anında tüm kadınlarımızın can ve mal güvenliği adına emniyet güçlerimiz her daim görev başındalar. Devletimiz kadına yönelik şiddet olaylarında sıfır toleransla mücadelesine devam etmektedir" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi
Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi
Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi
Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi
Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi
Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi
Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi - Son Dakika


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