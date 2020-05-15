Alanya'da 56 yıldır kullanılan yolu kapatıp tapu senedini tel örgüye astı - Son Dakika

Alanya'da 56 yıldır kullanılan yolu kapatıp tapu senedini tel örgüye astı

Halk otobüslerinin geçiş güzergahları değişirdi vatandaşlar evlerine gitmek için uzun süre yürüyor

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, arsasından geçtiği gerekçesiyle 56 yıldır kullanılan yolu tel örgüyle kapattı. Tarihi bölge ve tarım arazilerini bağlayan yolun kapanmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Kargıcak Mahallesi'ndeki yaşayan bir vatandaş, 227 ada üzerindeki kendisine ait 12 parsel taşınmazın yol geçerek ihlal edildiği gerekçesiyle Alanya 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Dava kazanılmasının ardından bilirkişi eşliğinde yapılan ölçüm ve tespitlerden sonra yolun nereden kapanacağı belirlendi. Daha sonra 56 yıldır kullanılan ve tarihi yerler ile tarım arazilerini bağlayan yolun 1 dönümlük kısmını tel örgüyle kapatıldı. Yolun kullanan kapatılmasının ardından vatandaşlar zor anlar yaşadı. Halk otobüslerinin geçiş güzergahları değişirken, yerli halk evlerine gitmek için uzun mesafeler kat etmek durumunda kaldı.

"Keşke bize yolu kapatırken söyleselerdi de bizde ona göre önlemini alsaydık

Konuyla ilgili konuşan Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asıltürk, buranın tarım ve turizmle iç içe olan bir yer olduğunu söyledi. Asıltürk, " Bu yol otobüslerinin geçtiği güzergah, Kargıcak Mahallesi'nin üst kısımlarından gelen halk otobüsleri ve yerli halk sahile yoluna çıkmak için burayı kullanıyor. Otobüsler bu yoldan geçerek merkez güzergahına gidiyor. Buranın kuzey bölgesi Antik Syedra Kalesi turistlerde bu yolu kullanırken, doğu bölgesine gitmek isteyen vatandaşlarda bu yoldan geçiyor. Arsa sahibi buranın tapulu olduğunu söyledi. Biz de tamam dedik, sonuç mallarının ortağı değiliz. Kapatabilirler öyle bir hakları da olabilir ama keşke bize söyleselerdi de bizde ona göre önlemini alsaydık. Arsa sahibi Alanya Belediyesi'ne bildirdiğini söyledi. Belki belediyenin bizlere söylemeye fırsatı olmamıştır. Alanya Belediyesi'yle aramızda bir sorun yok" dedi.

"Bu yolun bir an önce açılması lazım"

Alternatif olarak kapatılan yolun yanındaki dere yatağını kullanacaklarını söyleyen Asıltürk, " Bu yol 1964 yılında açılmış. Yaklaşık 56 yıldır kullanıyor. Buradan geçemeyen vatandaşlar 1.5 km doğudan 1.5 km ise batıdan olmak üzere toplamda 3 km'lik yolu dolaşmak zorunda kalıyorlar. Burada tarım arazisi olduğu dolaylı işçiler için zor. Bu yolun bir an önce açılması lazım" diye konuştu.