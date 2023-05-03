70 yaşındaki annenin cesedi çarşafa sarılarak gardıropta bulundu! Tartıştığı oğlu ise her yerde aranıyor

Alanya Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma S. (70) ile oğlu S.S. (49) arasında iddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgadan sonra kadından haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

CESEDİNİ DOLAPTA BULDULAR

İhbar üzerine eve gelen polis ekibi, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Dairede araştırma yapan polisler, Fatma S'nin cesedini çarşafa sarılmış olarak gardıropta buldu. Kadının boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi.

OĞLU ARANIYOR

Fatma S'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Polis ekipleri, cinayet şüphelisi S.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.