Alanya'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Alanya'da kaçak tütün operasyonu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar kaçak tütün ve kaçak tütünle doldurulmuş 34 bin 800 adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir işyerinde piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, 6.5 kilogram kaçak tütün, kaçak tütünle doldurulmuş 34 bin 800 adet makaron, 5 paket bandrolsüz puro, 6 adet elektronik sigara likiti, 200 adet boş makaron ve çok sayıda TAPDK bandrolü etiketi ele geçirildi. Olayla ilgili E.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapılan şüpheli E.B. adliyeye sevk edildi.