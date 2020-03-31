Alanya'da koronavirüs denetiminde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesi giriş ve çıkışında polis ekipleri gün boyu koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yaparak, sürücüleri uyardı. Denetimler esnasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor. Bu kapsamında, Alanya'nın giriş ve çıkışında polisler tarafından denetimler yapılmaya başlandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolundan geçen tüm araçları denetlerken, yolda uzun kuyruklar oluştu. Denetimler sırasında polis ekipleri, vatandaşlara gerekli önlemleri almaları ve önemli olmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde uyarılar yaptı. Ayrıca ekipler 65 yaş üzeri olduğundan şüphelendikleri sürücülere ve yolculara da kimlik kontrolü yaptı.

1 GÜNDE 20 BİN OTOMOBİLE DENETİM

Pazartesi günü itibariyle başlayan denetimlerin Alanya'nın Dinek ve Alantur mevkilerinde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. Polis ekiplerinin, 24 saatte yaklaşık 20 bin aracı denetlediği kaydedildi.