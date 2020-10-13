Alanya'da Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesinin müfredatına triatlon branşı eklendi

Türkiye Triatlon Federasyonu, Alanya'da bulunan Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesinin müfredatına triatlon branşının eklendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Alanya'nın triatlonun en fazla ilgi gördüğü yerlerden biri olduğu belirtilerek, bu çalışmaya destek vermek amacıyla okula "Triatlon Antrenmanı - İlk Triatlon Yarışınız" kitabından 75 adet hediye edildiği aktarıldı.

Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Triatlona nitelikli eserler kazandırma ve bu eserleri doğru hedef kitle ile buluşturma en önemli hedeflerimizden biri. Federasyonumuzun çalışmalarıyla basılan ikinci kitap olacak olan Triatlon Bilimi'nin ise hazırlıkları devam ediyor. Triatlonun rekabet, heyecan ve adrenalin yüklü dünyasını tanıma yolunda ilk adımı atan tüm gençlerimize başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.