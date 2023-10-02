Antalya'da hortum paniği! Elbiseler ve eşyalar havaya savruldu - Son Dakika

Antalya'da hortum paniği! Elbiseler ve eşyalar havaya savruldu

Son Güncelleme: 02.10.2023 03:35

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir butik işletmesinin önünde meydana gelen hortum, askıda bulunan elbiseleri ve diğer eşyaları sağa sola savurdu. Şemsiye ise hafif ticari araca çarparak durdu. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kent merkezinde bir anda oluşan hortum bir butik işletmesinin önünü saniyeler içerisinde savaş alanına çevirdi. Rüzgar dolayısıyla askıda bulunan elbiseler ve diğer eşyalar sağa sola savruldu. Uçan şemsiye ise hafif ticari araca çarparak durdu. O esnada aracın da hareket ettiği görüldü.

HAVA UÇUŞTU

Bugün öğle saatlerinde Kızlarpınarı Mahallesi 1523 sokak üzerinde bulunan butik işletmesinin önünde aniden çıkan şiddetli rüzgar işletme önünü adeta savaş alanına çevirdi. Olayda askıda bulunan elbiseler sağa sola savrulurken, şemsiye ise uçarak park halindeki hafif ticari araca çarptı.

ANBEAN KAMERADA

Olayda hafif ticari aracın da hareket ettiği görüldü. Dışarı çıkan işletme sakinleri ise neye uğradıklarına şaşırdı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde elbise ve şemsiyenin saniyeler içerisinde uçtuğu görüldü.

Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da hortum paniği! Elbiseler ve eşyalar havaya savruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da hortum paniği! Elbiseler ve eşyalar havaya savruldu - Son Dakika
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