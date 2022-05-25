Alanya'da otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yabancı uyruklu kız öğrenci otomobilin çarpması sonucu yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Rus uyruklu J.Y.'nin kullandığı 07 MD 8046 plakalı otomobil, Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Filistin uyruklu öğrenci Aseel Samih'a (17) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı öğrenci, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, genç kızın yolun karşısına geçmek istediği sırada hızla gelen otomobilin yayaya çarptığı görülüyor.
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