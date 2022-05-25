Alanya'da otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Alanya'da otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

25.05.2022 18:13

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yabancı uyruklu kız öğrenci otomobilin çarpması sonucu yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yabancı uyruklu kız öğrenci otomobilin çarpması sonucu yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rus uyruklu J.Y.'nin kullandığı 07 MD 8046 plakalı otomobil, Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Filistin uyruklu öğrenci Aseel Samih'a (17) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı öğrenci, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, genç kızın yolun karşısına geçmek istediği sırada hızla gelen otomobilin yayaya çarptığı görülüyor.

Alanya'da otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
Alanya'da otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
Alanya'da otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
Alanya'da otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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