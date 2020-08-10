Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin istikametine giden Ümmühani E.idaresindeki 07 HBP 67 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen Murat Berkay A.'nın kullandığı 07 KAY 20 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücü Murat Berkay A. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Murat B., ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kafasına aldığı darbeden dolayı beyin kanaması geçirdiği öğrenilen genç sürücünün hayati tehlikesinin olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisi sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 14:52

Kaynak: İHA

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