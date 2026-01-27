Alanya\'da Ruhsatsız 5 Silah Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan operasyonda 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde bireysel silahlanmayı önlemek maksadıyla yürütülen çalışmalarda ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 4 şüpheli şahsa ait adreslerde arama yapıldı. Aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA
