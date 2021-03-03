Alanya'da tapu dolandırıcılığı şüphelileri adliyede - Son Dakika

Alanya'da tapu dolandırıcılığı şüphelileri adliyede

03.03.2021 10:58
Alanya'da tapu dolandırıcılığı şüphelileri adliyede, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 38 adet sahte tapu senedi ele geçirilirken, şüphelilerin daha önceden sattıkları 1 milyon 300 bin TL değerinde 10 ayrı mülk de incelemeye alındı.

Aracı vasıtasıyla 150 bin TL değerinde dükkan satın alacak olan M.Ş. isimli vatandaş, şüphe üzerine evrakları incelemek için Alanya Tapu Müdürlüğüne geldi. Yapılan incelemede, evrakların sahte olduğu anlaşıldı. Hisseli tapuları sahte tapu senetleri düzenleyerek tam hisseli olarak göstermek suretiyle dolandırıcılık yapıldığının anlaşılması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, geçen pazartesi günü saat 17.30 sıralarında harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte Mahmutlar Mahallesi'nde şüpheli M.O. (36) ve O.A.'nın (36) Konya plakalı araçla gelerek tapuyu M.Ş.'ye sahte evrakla devredeceği sırada baskın düzenledi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 38 adet sahte tapu senedi, 15 adet sahte tapu senedi yapımında kullanıldığı değerlendirilen gerçek tapu senetleri, laptop, 2 flaş disk ele geçirildi.

Olayla ilgili bir süre sonra M.F.Ş. (45) de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki 2 gün süren işlemlerinin ardından 3 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

1 milyon 300 bin TL'lik satış incelemeye alındı

Diğer yandan soruşturmayı derinleştiren KOM ekipleri, bu kişilerin daha önceden sattıkları 1 milyon 300 bin TL değerinde 10 ayrı mülkü de incelemeye aldığı öğrenildi. - ANTALYA

Alanya'da tapu dolandırıcılığı şüphelileri adliyede
Alanya'da tapu dolandırıcılığı şüphelileri adliyede
Alanya'da tapu dolandırıcılığı şüphelileri adliyede
Alanya'da tapu dolandırıcılığı şüphelileri adliyede
Alanya'da tapu dolandırıcılığı şüphelileri adliyede

Türk Lirası, Hisarcık, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da tapu dolandırıcılığı şüphelileri adliyede - Son Dakika


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