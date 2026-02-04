Alanya'da Trafik Kazası: Bir Otomobil Yandı - Son Dakika
Alanya'da Trafik Kazası: Bir Otomobil Yandı

04.02.2026 16:19
Antalya'nın Alanya ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobilden biri yanarak hasar gördü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kavşakta çarpışan 2 otomobilden biri yanmaya başladı. İtfaiyenin söndürdüğü yangının ardından otomobillerde hasar oluştu.

Avsallar Mahallesi Konak Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde Y.K. kullandığı 07 HUE 21 plakalı otomobille kavşaktan D400 kara yoluna geçtiği esnada K.A.'nın kullandığı 20 BEB 09 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından 20 BEB 09 plakalı otomobil yanmaya başladı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yanan otomobil itfaiye ekibi tarafından yapılan müdahaleyle söndürüldü. Kazada otomobillerde hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

