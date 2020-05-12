Alanya ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi 'Anastasia yenge' - Son Dakika
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Alanya ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi 'Anastasia yenge'

33 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik Rus asıllı Türk vatandaşı Anastasia Petrova Çetinkaya (37), yaklaşık 7 yıldır ilçenin ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçiliğini yapıyor.

Alanya ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi 'Anastasia yenge', System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik Rus asıllı Türk vatandaşı Anastasia Petrova Çetinkaya (37), yaklaşık 7 yıldır ilçenin ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçiliğini yapıyor. Sosyal medya üzerinden paylaştığı İngilizce ve Rusça videolarla Türkiye'yi anlatan Çetinkaya, Türk eşi Ayhan Çetinkaya ile bu işi severek yaptıklarını ve dünyaya doğru bilgiler vermek istediği için videolar çektiğini söyledi.

10 yıl önce geldiği Türkiye'ye aşık olan ve Alanya'ya yerleşen gazeteci Anastasia Petrova Çetinkaya, 7 yıldır sosyal medya üzerinden Rusça ve İngilizce videolar çekip paylaşarak Türkiye'nin ve Alanya'nın gönüllü tanıtım elçiliğini yapıyor. 7 yıldır Ayhan Çetinkaya ile evli olan Anastasia Petrova Çetinkaya, Türkiye'ye ilk geldiği haftadan itibaren aşık olduğunu vurgularken, bu ülkede yaşaması gerektiğine karar verdiğini söyledi. Türkiye'ye alışıp, benimseyen Anastasia Petrova Çetinkaya, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Alanya'dan bağımsız olarak belediye başkan adayı da oldu.

'TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ'

Alanya'nın tanıtımı için sosyal medya üzerinden bireysel olarak çalıştığını aktaran Anastasia Petrova Çetinkaya, "Alanya ve Türkiye ile ilgili Facebook'ta İngilizce, YouTube'da Rusça videolar, fotoğraflar paylaşıyoruz. Daha önce bizim dergimiz vardı, bu videolarla 7 senedir çok güzel sonuçlar aldık. Türkiye hakkında hiçbir bilgisi olmayan insanlar, Türkiye'ye, Alanya'ya geliyorlar o kadar mutlu oluyorlar ki Alanya'ya yerleşmeye karar veriyorlar. Biz bunun için çok mutluyuz. Biz bunu neden yapıyoruz, çünkü Alanya'yı, Türkiye'yi çok seviyoruz ve bizim Alanya için Türkiye için sevgimiz sınırsız. Türkiye'nin tarihi, havası, kültürü, yemekleri, güzel insanlarını tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. Ben Türkiye'de yaklaşık 10 senedir yaşıyorum ve Türkiye hakkında doğru bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum. Çünkü eşim, arkadaşlarım Türk, her gün Türkiye hakkında haberler, kitaplar okuyorum. Bu doğru bilgileri de ben dünyayla paylaşmak istiyorum ve her gün paylaşıyorum" dedi.

'TÜRKİYE'YE GELDİĞİM İLK HAFTA BURANIN EVİM OLDUĞUNU ANLADIM'

Türkiye ve Alanya sevgisini kelimelerle ifade edemediğini belirten Çetinkaya, "Türkiye'yi sevmemek mümkün değil. Ben 10 sene önce 26 Mayıs'ta Türkiye'ye geldim, 2 hafta sonra Türkiye benim canım oldu. Ben Türkiye'de her şeyi çok beğendim. Anlatmak zor. Türkiye'de özellikle Alanya'da hava güzel, insanlar güzel, yemekler, her şey güzel ve bu atmosferle ilgili içimden geldi. Ben hem Rusya'da yaşadım, hem Avrupa'da yaşadım, ama Türkiye'ye gelince ben ilk hafta anladım ki benim evim burada ve ben Türkiye'de hayatımın sonuna kadar yaşamak istiyorum" diye konuştu.

'EN DOĞRU BİLGİLERİ RESMİ SAYFALARDAN ALABİLİRSİNİZ'

Rusya ve diğer ülkelerde Türkiye hakkında hem doğru, hem yanlış birçok bilgi olduğunu aktaran Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada, basında, televizyonda, gazetelerde bazen çok yanlış haberler çıkıyor. Ben Facebook sayfamda ve YouTube'daki kanalımda doğru bilgiler paylaşıyorum. Türkiye'nin tarihi, kültürü hakkında Rusya'da bilgi sahibi olan çok var aslında, dil bilen de var. Türkiye hakkında hiçbir şey bilmeyen bazı insanlar var, baktığınızda bizden daha çok şey biliyorlar, çünkü sosyal medyadan, basından haber alıyorlar. Biz burada yaşıyoruz ama onlar bizden daha iyi biliyorlar Türkiye'de durum nasıl, insanlar nasıl yaşıyorlar. Bu yüzden ben doğru bilgiler paylaşıyorum ve tabii ki çok güzel sonuçlar alıyoruz. Türkiye hakkında çok yanlış bilgisi olanlar Alanya'ya, Türkiye'ye gelerek geziyorlar, çok beğeniyorlar ve gitmek istemiyorlar. Korona ile ilgili gazetelerde bazen yanlış haberler çıkıyor. Ben videolarımda doğru bilgiler paylaşmaya çalışıyorum ve her zaman şunu söylüyorum; 'Doğru bilgi almak istiyorsanız devlet sayfalarından alabilirsiniz.' Sağlık Bakanımız her gün televizyona çıkarak doğru bilgiyi veriyor, durumu anlatıyor. Ayrıca bunu İngilizce ve Rusça da duyabilirler. En doğru bilgi tabii ki resmi sayfalarda olur, oradan alabilirler. Lütfen sosyal medyada bir şey gördüğünüzde ya da televizyonda bir şey izlediğinizde internete girin resmi sayfalara bakın. Alanya ile ilgili bir haber çıkıyorsa orada yaşayan Ruslara sorun, çünkü çok sayfalar var ve en doğru bilgiyi Türkiye Devleti'nden ve burada yaşayan yabancılardan alabilirsiniz."


Çetinkaya, Türkiye, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 08:05 Kaynak: DHA


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