Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı nöbette - Son Dakika

Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı nöbette

02.11.2020 07:50
Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı nöbette, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki avokado üreticileri son dönemde hırsızlık olaylarının artması üzerine sopalarla nöbete başladı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki avokado üreticileri son dönemde hırsızlık olaylarının artması üzerine sopalarla nöbete başladı. Yakalanan hırsızların caydırıcı ceza almadıklarını vurgulayan ve bulundukları bölgede neredeyse her bahçeye hırsız girdiğini anlatan mahalle halkı, yetkililerden yardım istedi. Türkiye'de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini karşılayan Alanya'da üreticilerin başı hırsızlarla dertte. Özellikle son dönemde sık sık üreticilerin bahçesine giren ve çok sayıda avokadoyu çalan hırsızlar, hem üreticiye hem tüketiciye zarar veriyor. Üreticiler hırsızlara bir çözüm bulamazken, ürünlerini onlardan korumak için erken hasat yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Tam olgunlaşmamış meyveyi piyasaya sürmek zorunda kalan üreticiler, tüketicinin de bu durumdan çok şikayetçi olduğunu söylüyor. Sadece Tosmur Mahallesi Hapıllar Sokak'ta 1000-1300 arası ağaç olduğunu ve toplamda 7-8 bin civarında avokadonun çalındığını söyleyen üreticiler zararlarının toplamda yaklaşık 40 bin TL'yi bulduğunu vurguladı. Bahçelerine dadanan hırsızları nöbet tutarak, kameralarla, şikayetlerle yakaladıklarını anlatan üreticiler, hırsızların etkili bir ceza almamalarından da dert yandı. Bu durum nedeniyle çok mağdur olduklarını kaydeden üreticiler yetkililerden yardım istedi.'SADECE BU YIL İÇİN 4-5 BİN TL ZARARIM VAR'Yıllardır çiftçilik yapan Alanyalı Hasan Aybak (85), bahçesinin etrafında tel olmadığı için hırsızların serbest kaldığını söylerken, "Neymiş bahçe değilmiş. Burada herkesin bahçesi var. Tel çekmeye gerek yok, tel çeksek de kesip giriyorlar. Sadece bu sene 4-5 bin TL zararım var. Bir benim değil bütün mahalle böyle" dedi.'BENİMLE EMEK ÇEKMİŞ GİBİ TOPLAYIP GİDİYORLAR'Sadece 15 ağacı bulunan emekli Kazım Şimşek (78), kendisine ek gelir olan ağaçlarından bütün ürünlerinin çalındığını söyledi. Yaklaşık 550 avokadosu çalınan Şimşek, "Sanki benimle emek çekmiş gibi topluyor, gidiyorlar. Geçen kovaladık ama tutamadık. Bu dünyanın üstü varsa altı da var. Allah'a tevekkül ediyorum" diye konuştu.'SUÇÜSTÜ YAKALADIK, SERBEST KALDI'Ailesinden kalan 40 dönüm alanda avokado üreten Mustafa Korkmaz (46), hırsızlara caydırıcı cezalar verilmesini istediklerini ifade ederek, şunları söyledi: " Devletten bunlara karşı ayrı bir ceza istiyoruz. Çiftçinin zaten bir geliri yok, buna da hırsızlar göz koydu. Bir an evvel bunların ceza almalarını ve önlemlerin alınmasını istiyoruz. Dim Çayı Caddesi, Hapıllar Sokak, Karakocalı mevkilerinde özellikle aşırı derece avokado hırsızı var."'ÇİFTÇİNİN GELİR KAYNAĞI BU, ONA DA HIRSIZ EL KOYUYOR'Bahçelerde nöbet tuttuklarını, tel örgüler çektiklerini, kameralar yerleştirdiklerini ancak yine de hırsızlara bir çözüm olmadığını belirten Korkmaz, şöyle devam etti: "Önlem olarak bekliyoruz, nöbet tutuyoruz, tel örgü çektik ama her şeye rağmen yine giriyorlar. Zararımız var. Benim çok yok ama buna benzer durumdaki üreticilerden 5- 10 bin TL zararı olan insanlar var. Zaten bir gelir kaynağı o, ona da hırsızlar el koyuyor. Halk isyan ediyor. Çalanların hepsi civan gibi delikanlı ama iş bulup çalışmaktansa hırsızlık yapmak daha kolayına geliyor. Bunların aileleri de bizler de üzülüyoruz ama devlet de onlara daha caydırıcı cezalar uygularsa biraz daha önüne geçeriz diye düşünüyoruz."'HIRSIZA KAPTIRMAMAK İÇİN ERKEN HASAT YAPIYORLAR'Hırsızlar nedeniyle erken hasat yapmak zorunda kaldıklarını ve tüketiciye tam olgunlaşmamış meyve vermek zorunda kaldıklarını anlatan Korkmaz, "Kasım ayında toplanan Fuerte diye avokadomuz var. Şu anda millet hırsızlardan kaçırmak için erken hasat yapıyor. Erken hasat yapınca tüketiciler de isyanda çünkü olmuyor. Tam gelişmemiş, olgunlaşmadan toplandığı için tüketici de isyan ediyor ama çiftçi hırsızlara karşı önlem alabilmek için mecbur erken toplamak zorunda kalıyor" dedi.'CAYDIRICI CEZALAR OLMALI'

Mahalleli caydırıcı ceza olmadığı sürece bu durumun katlanarak büyüyeceğini söylerken, avokado üretimine yatırım yapmak isteyen insanların da bu hırsızlık olayları yüzünden vazgeçtiğinin altını çizdi. Türkler kadar yabancıların da Alanya'ya gelerek avokado üretimine girmek istediklerini anlatan mahalleli, hırsızlık olaylarını duyduklarını ve bu yüzden geri adım attıklarını belirtti. Mevcut üreticinin de büyük bir kısmının artık üretim yapmak istemediğini ve bahçelerini söktüğünü aktaran mahalleli, önlem alınmazsa üretimin tamamen durma noktasına geleceğini anlattı.


Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı nöbette
Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı nöbette
Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı nöbette
Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı nöbette
Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı nöbette
Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı nöbette
Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı nöbette
Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı nöbette
Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı nöbette
Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı nöbette
Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı nöbette
Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı nöbette
Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı nöbette

Türk Lirası, Hırsızlık, Alanya, Hasat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı nöbette - Son Dakika


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