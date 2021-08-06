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SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Davidson için resmi teklif yok - Son Dakika

SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Davidson için resmi teklif yok

06.08.2021 11:02

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Davidson için resmi teklif yokBurcu MUTLU / ALANYA (Antalya), (DHA) - Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, orta sahada eksikleri olduğunu ve o bölgeye transfer yapacaklarını söyledi.

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Davidson için resmi teklif yok

Burcu MUTLU/ ALANYA (Antalya), (DHA) - Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, orta sahada eksikleri olduğunu ve o bölgeye transfer yapacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Davidson için resmi teklif olmadığını ifade etti.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Çavuşoğlu, transfer süreciyle ilgili de konuştu. Yeni sezon hazırlıkları ve Düzce'deki Topuk Yaylası kampını değerlendiren Çavuşoğlu, teknik direktör Çağdaş Atan'ın hazırlık kampındaki hazırlık maçlarında, yeni bir sistemle takımı oynattığını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, "Bu sene hocamız yeni bir sistemle başladı. Onun üzerinde çalışıyoruz. Hazırlık maçlarında da oynattığı futbol öyleydi. 3 maçı izleme fırsatım oldu. Yeni sisteme futbolcular alışacak. Kendisiyle de sistemle alakalı konuşma yapmadık. Neticede futbol takımını teknik direktörler çalıştırır. Sahaya da futbolcuları onlar sürer. 2-3 oyuncumuzun da eksik olduğu gözleniyor. Onlarla ilgili de çalışmalar var. Hatta anlaştığımız bir futbolcu vardı. Ama tabii ki kulübünden izin çıkmayınca olmadı. Tabi alternatiflerimiz de var. Hocamız gelince, transfer komitemizle olasılıkları değerlendireceğiz. İnşallah eksik olan bölgemizi de tamamlayacağız" dedi.

"ORTA SAHADA EKSİĞİMİZ VAR"

Transfer süreciyle ilgili de konuşan başkan Çavuşoğlu, orta sahaya takviye yapmada öncelikli hareket edeceklerini söylerken, "Bizim orta sahada eksikliğimiz var. Forvet arkası orta saha gibi. Berkan'ın da gidişiyle orada boşluk doğdu. Oraya bir düşüncemiz var. Bir de forvet hattına düşünüyoruz, forvet arkası gibi. Bunları da gireceğiz inşallah" diye konuştu.

"DAVIDSON İÇİN GELEN RESMİ BİR TEKLİF OLSA, ALİ KOÇ ARARDI'

Başarılı sol kanat oyuncusu Davidson'un adının Fenerbahçe ile anılması ve Burdur kampında kalp spazmı geçiren golcü oyuncu Babacar hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

'Davidson ile alakalı bize resmi bir teklif yok. Öyle olsaydı Fenerbahçe'nin Kulüp Başkanı Sayın Ali Koç zaten kendisi arardı. Fenerbahçe'den Davidson ile akalı resmi bir teklif yok. Babacar'ın da şu an burada tedavisi sürüyor. 1-2 gün içinde onun durumu da netleşecek."

SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Davidson için resmi teklif yok
SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Davidson için resmi teklif yok
SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Davidson için resmi teklif yok
SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Davidson için resmi teklif yok
SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Davidson için resmi teklif yok
SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Davidson için resmi teklif yok

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Davidson için resmi teklif yok - Son Dakika


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