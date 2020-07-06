Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Beşiktaş'a N'Sakala sitemi: Aklını çeldiler - Son Dakika

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Beşiktaş'a N'Sakala sitemi: Aklını çeldiler

Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala ile ilgili Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Sözleşmesi bitecek bir oyuncuyla görüşüyoruz. Alanyaspor elini çabuk tutsun" açıklamasına yanıt veren Başkan Hasan Çavuşoğlu, transferle ilgili atılan adımların yanlış olduğunu ve siyah-beyazlıların N'Sakala'nın aklını çelmesinin etik olmadığını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "(N'Sakala) Futbolcumuza Beşiktaş yönetimi tarafından bizim anlaşmaya vardığımız rakamın üzerinde bir teklif yapıldı ve maalesef aklı çelindi." ifadesini kullandı.

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Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş ile adı anılan futbolcuları N'Sakala ile görüştüklerini ve sözleşme hazırlayarak kendisine teslim ettiklerini aktardı.

"BEŞİKTAŞ AKLINI ÇELDİ"

Futbolcunun kendilerine, rakamsal olarak anlaştığını, sadece hukuki boyutu için sözleşmeyi avukatına göndereceğini söylediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Ancak teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin Beşiktaş'ta göreve gelmesinin ardından futbolcumuza Beşiktaş yönetimi tarafından bizim anlaşmaya vardığımız rakamın üzerinde bir teklif yapıldı ve maalesef aklı çelindi." şeklinde görüş belirtti.

Çavuşoğlu, sözleşmesi devam eden bir futbolcuyla transfer görüşmesi yapılmasının etik olmadığını savundu.

Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bence Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi yanlış bilgilendirilmiş olmalı ki, böyle bir açıklama yaptı. Burada bizimle sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla yüz yüze görüşüp transfer teklifi yapılması ve hatta anlaşma boyutuna gelinmesi hem Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği yanlıştır hem de büyük kulüplerin nezaket kuralları içerisinde böyle bir durum olsa bile kulüp başkanının, diğer kulüp başkanını arayıp bilgi vermesi gerekir. Türk futbolu ancak dostane ilişkilerle gelişebilir. Bu konularda birbirimize açık olmalıyız. Her zaman konuşup görüşebilmeliyiz. Diğer kulübün bilgisi olmadan yapılan her şey yanlış anlaşılmalara ve gerginliklere yol açabilir."

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, Hasan Çavuşoğlu, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 00:17 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Beşiktaş'a N'Sakala sitemi: Aklını çeldiler - Son Dakika Spor
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