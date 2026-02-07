Alanyaspor, Beşiktaş Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Corendon Alanyaspor, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak.