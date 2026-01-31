Alanyaspor, Eyüpspor\'a 3-1 Yenildi

SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atilla Gerin ve Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira mücadeleyi değerlendirdi.

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atilla Gerin yaptığı açıklamasında, "Alanyaspor deplasmanından 3 puan almak bizim için inanılmaz bir hikaye oldu. Çünkü planları olan, oynama alışkanlığı olan, 1-1,5 senedir Pereira hocayla birlikte belli bir diziliş planlarını sahada gösteren bir Alanyaspor var. İlk 15-20 dakikayı da çöpe attığımız bir maçtı. Onların planlarına cevap veremedik. Golü de yedik, ikinciyi de yiyebilirdik ama orada biraz şansımız yaver gitti. Sonra toparladık oyunu, oyuna ortak olduk ama ikinci yarı kazanarak, oynayarak, pas yaparak, kendi sistemimizdeki düşüncelerimizi uygulayarak gol bulduk. Goller bulduk, 3 puan aldık. Bizim kümede kalma mücadelesi içinde olacağımızı söylüyorum haftalardır. Onda da bu mücadele bu 3 puan mihenk taşı olacak. Çok zor maçlar var önümüzde. Onlara biraz moral motivasyon olacak. Çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Her şeyi yürekten yapıyorlar. Bütün teknik kadro, ekibim, yardımcılar herkes yürekten bir mücadele gösteriyor kulüpte. Çünkü akşam yatıyorum, sabah kalkıyorum bir oyuncum gitmiş. Çalıştırdığım oyuncum akşam başka bir transfer görüşmesinin içinde. Şu anda da bugün oynayan en az 4 oyuncu transfer görüşmesi içinde. Benimle devam edecekler mi? Gidecekler mi? İnanın ben de bilmiyorum ama onlara da çok teşekkür ediyorum. Böyle kafa karışıklığı olan ortamlarda bu mücadeleleri koyabilmek kolay şeyler değil. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bu 3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyorum. Desteklemeye devam etsinler, kulübümüzü ayakta tutmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

JOAO PEREIRA: BELKİ BUGÜN FAZLA HIRSLIYDIM

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise, "İlk yarı iyi başladık, ilk golü erken bulduk. Daha sonra ikinci golü bulmak için hem zor hem güvenli pozisyonlara girdik. İlk yarıyı kolayca 2-0 tamamlayabilirdik aslında ama sadece 1-0 olarak içeri girdik. Devre arasında oyuncularımla konuştum. Dikkatli olmalarını söyledim. Çünkü daha önceki maçlarda ilk yarının başlarında yediğimiz goller olmuştu. O yüzden dikkatli olmamız gerektiğini söyledim ve sonuç. Neticede golü de yedik. Eyüpspor'un ikinci yarıya iyi başlayacağını çünkü geçen hafta Beşiktaş'a karşı iyi oynadıklarını, ikinci yarıya iyi başladıklarını söyledim. Bunların söylemiş, uyarmış olmamıza rağmen maalesef bu başımıza geldi. Daha sonra. Maç 1-1 iken kendi sahamızda oynuyoruz diye biraz risk aldık. Kazanmak istiyoruz. Hırslı olmamız gerekir. Kendi sahamızda olduğumuz için ikinci golü bulmak adına şanslar bulduk aslında ama atamadık. Daha sonra ikinci golü bir geçiş pozisyonundan yedik. O da maçı hemen hemen bitiren gol gibi oldu. Daha sonra maçın son dakikalarında daha fazla risk alarak Lima'yı öne aldık. Çünkü artık 2-2'yi bulmaya çalışıyorduk. Oradan da yine bir geçiş pozisyonundan üçüncü golü yedik. Belki bugün biraz fazla hırslıydım 3 puanı çok istiyordum ama neticede bir puan bile alamadık. Belki bu da iyi bir şey olmadı bizim için. Ama bu benim hayatta kalma şeklim biraz. Her zaman daha fazlasını istemek. Ama bugün maalesef hiçbirini alamadık. Normalde biz son dakikalarda her zaman gol bulan bir takımdık ama son maçlarda hiç yemediğimiz goller yemeye başladık. Bunun sorumlusu benim. Bunun çözümünü ben bulacağım ve bunu değiştirip bu durumu değiştireceğiz" dedi.

'BEN HER ZAMAN ÇÖZÜM BULMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM'

Maç sonunda taraftarların istifa tezahüratlarına karşı ne düşündüğü sorusu üzerine de Pereira, şunları söyledi:

"Öncelikle şunu söyleyeyim. Daha aşağı düşmüyoruz şu an ortadayız. Bugün kazanmış olsaydık, düşme hattından 10 puan önde olacaktık. Benim oyuncularım Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye karşı çok iyi maçlar çıkaran aynı oyuncularım ve ben de aynı hocayım hala. Ama tabii ki bu şekilde protesto edebilirler ve bağırabilirler. Taraftarlar istediklerini yapabilirler. Evet kendi sahamızda bizim altımızda olan bir takıma 3-1 yenildik. Böyle bir tepkileri olabilir. Bunu normal buluyorum. Ama şunu tekrar söylemek istiyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı çok iyi maçlar çıkardığımız aynı ekibiz, çalışanlarımız aynı çalışan, biz aynı biziz. Sadece böyle maçlar olabiliyor. Ama şu konuda haklısınız. Yeteri kadar galibiyetimiz yok, az galibiyetimiz var. Bunun için çalışacağız ama daha fazlasını yapmak için. Çünkü ben hemen havlu atıp pes eden bir hoca değilim. Evet, ben bu durumdan mutlu değilim. Sonuçlar bizim için iyi olmadı ama şöyle bir bakarsanız Çaykur Rizespor maçında 23 tane şut attık ve sadece 1 gol atabildik. Bugün 17 tane şutumuz var ki bunların bazıları çok net pozisyonlar olmasına rağmen bir tane golümüz var. Futbol bu. Böyle sonuçlar olabiliyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Sürece inanıyorum. Biz daha iyisini bulacağız. Ben burada hiçbir zaman bahane üretmedim. Ben her zaman çözüm bulmak için çalışıyorum ve daha iyisini yapacağız."