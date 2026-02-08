Alanyaspor İlk Yarıyı Önde Tamamladı - Son Dakika
Spor

Alanyaspor İlk Yarıyı Önde Tamamladı

08.02.2026 21:11
Beşiktaş, Alanyaspor'la oynadığı maçta ilk yarıyı 2-1 geride kapattı. Goller Güven ve Orkun'dan.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Emin Tuğral, Murat Temel

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan, Cengiz Ünder, Cerny, Oh

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang, Güven Yalçın

Goller: Dk. 9 ve 16 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor), Dk. 33 Orkun Kökçü (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 1 Cerny, Dk. 44 Oh (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 2-1 önde tamamladı.

5. dakikada soldan içe kateden Ruan'ın ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

9. dakikada Alanyaspor golü buldu. Hwang'ın pasıyla topla buluşan Güven Yalçın, ceza sahasına girmeden sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi: 0-1.

16. dakikada Alanyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Savunma oyuncusu Ümit Akdağ, soldan taşıdığı topu ortadaki Güven Yalçın'a çıkardı. Güven, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

29. dakikada Güney Koreli futbolcu Oh, ceza sahası içinde yerde kalırken hakem Oğuzhan Çakır, oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında izleyen Oğuzhan Çakır, Ümit Akdağ'ın Oh'a yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi. 33'üncü dakikada penaltıyı kullanan kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2.

45+3. dakikada Orkun Kökçü'nün soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, sol çaprazdaki Cerny'nin önünde kaldı. Oyuncunun altıpasın çaprazından çektiği şutta kaleci Victor, meşin yuvarlağı çeldi.

Alanyaspor, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Spor

