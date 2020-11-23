Alanyaspor liderliği bırakmadı

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor'u 2-0 yenerek 20 puana yükselen Aytemiz Alanyaspor, zirvedeki yerini koruyor.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 yenen Alanyaspor, ligde 20 puanla liderliğini sürdürdü. Beş sezondur Süper Lig'de yarışan turuncu-yeşilli ekip, takımın başına gelen Çağdaş Atan ile başarılı bir sezon geçiriyor.

9 MAÇTA RAKİP FİLELERİ 18 KEZ HAVALANDIRDI

Çağdaş Atan yönetiminde bu sezon başarılı bir grafik sergileyerek ligde namağlup ilerleyen ve maç eksiğine rağmen liderliğini devam ettiren Alanyaspor, 9 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

DAVİDSON ATTIĞI 6 GOLLE GOL KRALINI YARIŞINDA İLK SIRADA

Süper Lig'in en çok gol atan takımı da olan Alanyaspor'da 18 golün 6'sı forvet oyuncularından geldi. Sol kanat oyuncusu Davidson, 6 gole imza atarken, forvet Adam Bareiro 3, forvet Babacar 2, Caulker 2, Bakasetas 2, Mustafa Pektemek, Salih, Moubandje de 1'er gol kaydetti.

ÇOK ATTI, AZ YEDİ

Akdeniz temsilcisi, ligde attığı 18 golle en çok gol atan takım konumunda bulurken, kalesinde gördüğü 3 golle ligin en az gol yiyen takımlarından biri oldu. Ayrıca Alanya temsilcisi, ligde namağlup yoluna devam eden tek takım konumunda.

(İHA)