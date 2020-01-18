Alanyaspor ligin ikinci yarısına bol golle başladı - Son Dakika

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 5-1 galip ayrılarak ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

11. dakikada Hasan Hüseyin'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Mario Situm'un şutu yandan auta çıktı.

16. dakikada Efecan'ın pasında topu alan Papiss Cisse'nin ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

22. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mesanovic'in vuruşunda Marafona gole izin vermedi.

24. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta Caulker'in kafasından seken topa Djalma Campos'un kafa vuruşunu kaleci çeldi.

38. dakikada sağ kanattan Salih Uçan'ın ortasında Bakasetas'ın kafayla indirdiği topla buluşan Tzavellas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada Zoran Kvrzic, Salih Uçan'a yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Ali Palabıyık pozisyonu izleyip Kvrzivc'i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

İKİNCİ YARI

59. dakikada Papiss Cisse'nin ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın şutu filelere gitti. 2-0

62. dakikada sağ kanattan Efecan'ın pasında topla buluşan Siopis'in şutunda Papiss Cisse'nin önünde kaldı. Bu oyuncu da kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0

75. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Henrique'nin yerden şutunda kaleci Marafona topu kontrol etti.

84. dakikada sağ kanattan Djalma Campos'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes'in şık vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

87. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında savunmadan seken topu önünde bulan Henrique meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

90+2. dakikada defansın hatasında araya giren Fernandes, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Baiano xx (Onur dk. 68 xx), Caulker xx, Tzavellas xxx, N'Sakala xxx, Salih xxx (Ceyhun Gülselam dk. 78 x), Siopis xxx, Efecan xxx, Djalma Campos xxx, Bakasetas xx (Fernandes dk. 68 xxx), Papiss Cisse xxx

Yedekler: Eray, Kaan, Emircan, Umut, Mustafa Pektemek, Bammou

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kayserispor: İsmail Çipe x, Kvrzic x, Rienstra x, Mert Kula x, Yasir x, Djedje x, Hasan Hüseyin x (Henrique dk. 65 xx), Enver Cenk x (Emre Demir dk. 80 ?), Mario Situm x, Aksel x (Gustavo Campanharo dk. 65 x), Muris Mesanovic x

Yedekler: Hakan, Abdennour, Oğuzhan, Emirhan, Ömer, Kravets

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Tzavellas (dk. 38), Bakasetas (dk. 59), Papiss Cisse (dk. 62), Fernandes (dk. 84 ve 90+2) (Aytemiz Alanyspor), Henrique (dk. 87) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Kvrzic (dk. 47) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Hasan Hüseyin, Djedje (Kayserispor)

(Erdal Anak/İHA)