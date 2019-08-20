Son Dakika Haberleri: Alanyaspor, Lokman Gör ile sözleşme imzaladı
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Alanyaspor, Lokman Gör ile sözleşme imzaladı

1 saat önce

Kulübün Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan 28 yaşındaki stoper Lokman Gör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Alanyaspor, Lokman Gör ile sözleşme imzaladı, System.String[]
Kulübün Cengiz Aydoğan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan 28 yaşındaki stoper Lokman Gör ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Lokman Gör ile daha önce prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Kendisi de sözleşme imzalamadan Topuk Yaylası'na gelerek idmanlara katılmıştı. Orada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Resmi sözleşmeyi ancak bugün imzalıyoruz. Kendisine hem 'geçmiş olsun' diyor, hem de gösterdiği fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda sahalara dönmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Lokman Gör ise Alanyaspor ailesine katıldığı için çok mutlu olduğunu kaydetti. Hazırlık maçında talihsiz bir sakatlık yaşadığını aktaran Lokman, "Bunlar futbolun içerisinde var. En iyi şekilde sahaya dönmek için tüm gayretimle çalışacağım. İnşallah daha güçlü döneceğim." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:59 
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