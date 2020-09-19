Alaplı'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Ç'nin kullandığı patpat, Mollabey köyünden Gümeli beldesi istikametinin birinci kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü M.Ç. ile patpatta bulunan M.B. ve A.D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:37 - Kaynak: AA
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