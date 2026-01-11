Alaş'tan Gençlere Yönelik Proje - Son Dakika
Alaş'tan Gençlere Yönelik Proje

Alaş'tan Gençlere Yönelik Proje
11.01.2026 16:24
Hatayspor'un teknik direktörü Gökhan Alaş, gençlerle ilgili planlarını açıkladı.

Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Genç çocuklarla alakalı bir hayalim var. Neler yapabiliriz diye bir hayalim var. Kendim için de bir test olacak" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 5-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş, "Genç çocuklarla alakalı bir hayalim var. Neler yapabiliriz diye bir hayalim var. Kendim için de bir test olacak. Bu genç arkadaşlarımızla beraber 2-3 tane bile iyi seviyede olacak oyuncuyu çıkarmak hem Hatay için hem bizim için bir artı. Diğer taraftan da gelecek senenin yapılanması adına bu plan var. Hem bu şehrin hem bu takımın zaten ihtiyacı var. Bu anlamda göreve geldik. Kendi tarzımızda bildiğimizi aktarıp çocukların gelişimine katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

