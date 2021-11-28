Alaşehir'de deve güreşleri büyük ilgi gördü - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen deve güreşlerine Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden toplam 130 deve katıldı.

Alaşehir'de yapılan deve güreşlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Deve güreşleri kültürümüzün bir parçası. Bu yıl ikincisi düzenlendi. Türkmen geleneği olan deve güreşleri hiçbir zaman özelliğini kaybetmedi. Bu yıl ikincisini düzenledik. Bizim hedefimiz Alaşehir'i marka haline getirmek. Vatandaşlarımız bu kültürün yaşatılmasından yana" dedi. 130 devenin katıldığı güreşlerde, dereceye giren ilk 5 deve sahibine kupa verildi. Güreşlerde Karaçocuk adlı deve 1'inci, Karaşovalye isimli deve 2'nci, Tekin Bıçak isimli deve 3'üncü, Hakimbey isimli deve 4'üncü ve Cengizhan isimli deve de 5'inci oldu.