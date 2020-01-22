Alaşehir'de metruk binalar masaya yatırıldı - Son Dakika
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Alaşehir'de metruk binalar masaya yatırıldı

6 saat önce

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun başkanlığında ilçedeki metruk binalar ile Park ve Rekreasyon Alanlarıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Alaşehir'de metruk binalar masaya yatırıldı, System.String[]

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun başkanlığında ilçedeki metruk binalar ile Park ve Rekreasyon Alanlarıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi.


Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, başkanlığında, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nadir Bilbay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Müdürü Himmet Güneş ve belediyenin ilgili birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda daha önce tespiti yapılan metruk binalarla ilgili gelinen son durum değerlendirildi. Ayrıca park ve rekreasyon alanlarında vatandaşların huzur ve güven içerisinde zaman geçirebilmeleri için aydınlatma ve kamera sistemlerinin ivedilikle elden geçirilmesi ve eksik olanların tamamlanması kararlaştırıldı.


Alaşehir Kaymakam Abdullah Uçgun, "Bağımlılıkla mücadele çalışmalarımız kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hız kesmeden devam ediyor. Sağlıklı bir toplum ve huzurlu bir ortam oluşturmak, gençlerimizin gelecek kurma yolunda bağımlılıktan uzak kalmasını sağlamak, güvenliğini sağlamamız gerekir. İlçemizde uyuşturucunun satış ve kullanım alanlarını ortadan kaldırmamız gerekir. Bunun için yıkılabilecek metruk binaları ortadan kaldıralım, özel durumlar nedeniyle yıkılamıyorsa da kapı ve pencerelerini kapatarak, girişleri engelleyelim. Park ve bahçelerin ışıklandırma ve kamera sistemlerini sürekli kontrol edelim. Gereken önlemleri alalım ve uygulayalım ki, gençlerimizi uyuşturucu, keyif verici maddelerden uzak tutarak, hayatlarını karartmayalım." dedi. - MANİSA

Ahmet Öküzcüoğlu, Abdullah Uçgun, Jandarma, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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