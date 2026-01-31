Alaşehir\'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen ve evinde ecstasy, ecza hap ve esrar bulunan Ü.K. (36) yakalanıp, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Ü.K.'nin uyuşturucu sattığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından Ü.K.'nin Yenice Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada; ruhsatsız 1 tabanca, 12 mermi, 35 gram metamfetamin, 5,86 gram esrar, 51 adet sentetik ecza hap, 25 adet ecstasy uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 120 bin TL para ele geçirildi. Ü.K., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.K., tutuklandı.