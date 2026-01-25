Albanese\'den Trump\'a Sert Tepki

AVUSTRALYA Başbakanı Anthony Albanese, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO müttefiklerinin Afganistan'da cephe hattında yer almadığı yönündeki açıklamaları kabul edilemez" dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'nun Afganistan'daki rolüyle ilgili ifadelerinin, Afganistan'da savaşırken hayatını kaybeden 47 Avustralyalı askerin ailesini inciteceğini belirtti. Afganistan'da görev yapan 40 bin Avustralyalının gösterdiği cesaretin takdiri hak ettiğini kaydeden Albanese, "Trump'ın açıklamaları kabul edilemez" ifadesini kullandı.