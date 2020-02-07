Albayrak: "Ziraat Bankamızın merkezinde yer alacağı bu sistemi çok yakında çiftçi ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Albayrak: 'Ziraat Bankamızın merkezinde yer alacağı bu sistemi çok yakında çiftçi ve... - Son Dakika

Albayrak: "Ziraat Bankamızın merkezinde yer alacağı bu sistemi çok yakında çiftçi ve...

6 saat önce

"Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkinlikleri "Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması OSMANİYE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkilikleri kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversite'sinde...

"Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkinlikleri

"Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması

OSMANİYE - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkilikleri kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversite'sinde düzenlenen "Osmaniye İş Dünyası Buluşması" programında konuştu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Tarımın desteklenmesi ve gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında hem girdi finansmanı hem de üretilen ürünün pazarlanmasını planladığımız uçtan uca bir sistem tasarlıyoruz. Ziraat Bankamızın merkezinde yer alacağı bu sistemi çok yakında çiftçi ve üreticilerimizle paylaşacağız."

Albayrak: Ziraat Bankamızın merkezinde yer alacağı bu sistemi çok yakında çiftçi ve...

Berat Albayrak, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:01 Kaynak: AA
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