Albert Health, Türkiye'nin

Üç genç mühendisin Siemens Türkiye'de görev yaparken projelendirdiği mobil sağlık girişimi Albert Health, gündelik hayatı kolaylaştırırken, tedavilerin doğru yönetilmesini sağlıyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, dünyayı daha iyi bir yere dönüştürmeye ve hayatı kolaylaştırmaya yardımcı olacak yenilikçi fikirleri destekleme amacıyla Siemens tarafından kurulan Next47, hayatı ve çalışma şekillerini değiştirecek girişimleri ortaya çıkarmayı ve onlara yatırım yapmayı hedefliyor.

Siemens çalışanları, Next47 Girişim Hızlandırma Programı'na başvurarak, yenilikçi fikirlerini geliştirmek ve pazara sunmak için uygun bir çalışma ortamına, mentorluk desteğine ve finansman olanaklarına kavuşabiliyor. Next47, kendisi de bir start-up olarak doğan Siemens AG'nin kuruluş yılı 1847'ye atıfta bulunuyor.

Siemens Türkiye'de görev yaparken, projelerini geliştirme ve pazara sunma hedefiyle Next47 Girişim Hızlandırma Programı'na başvuran genç mühendisler Serdar Gemici, Serhat Uzun ve Ensar Güneşdoğdu'nun hayata geçirdiği sesli mobil sağlık asistanı Albert Health, Next47'den yatırım alan Türkiye'deki "ilk" start-up oldu ve Paris'te gerçekleşen Techstars programında başarı kazanarak 1 milyon TL'lik yatırım aldı.

Yapay zeka tabanlı mobil sağlık uygulaması Albert Health, kronik hastaların ilaçlarını zamanında ve doğru dozda almalarına yardımcı oluyor. Sesli komut özelliği sayesinde konuşarak iletişim kurmanın mümkün olduğu Albert Health, istenildiği takdirde sağlık bilgilerini hasta yakınları ve doktorlarla da paylaşıyor.

Sağlık takibi yapmak için kullanıcı dostu uygulama



Sağlık takibini kolaylıkla yapmaya imkan sağlayan Albert Health, uygulama indirildikten sonra kayıt olmadan hemen kullanılabiliyor. Albert, düzenli kullanılan ilaçlar için hatırlatmalar yapıp tansiyon, şeker ve nabız değerlerini kaydediyor. Bu sayede sağlık ölçümleri kayıt altında tutuluyor ve sağlık takibi yapmak kolaylaşıyor. "Albert Sesli Sağlık Asistanı" mobil uygulaması, Google Play Store ve App Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Albert Health geliştiricilerinden Serdar Gemici, yapay zeka tabanlı algoritmalarıyla kronik hastaların hayatına değer kattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hastalar, Albert ile konuşarak tedavileriyle ilgili günlük notlar tutabiliyor, ilaç hatırlatması kurabiliyor, sağlık ölçümlerini kaydedebiliyor ve tüm sağlık verilerini bir yakını ya da doktoruyla paylaşabiliyor. Ameliyat sonrası hastaların rehabilitasyon sürecini iyileştirmek amacıyla da kullanılabilen Albert ile Avrupa'da ve Türkiye'de son yıllarda hızla gelişen yaşlı bakım merkezi pazarını hedefliyoruz. Albert'ın 3 yıl içinde İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hizmet veren, Avrupa'da 500 bin günlük aktif kullanıcısı olan bir sağlık platformu olmasını hedefliyoruz."