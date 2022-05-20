Albüm: Uluslararası Çay Günü'nde Çin'deki Çay Bahçeleri ve Atölyeler - Son Dakika
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Albüm: Uluslararası Çay Günü'nde Çin'deki Çay Bahçeleri ve Atölyeler

20.05.2022 11:14
Albüm: Uluslararası Çay Günü'nde Çin'deki Çay Bahçeleri ve Atölyeler

Çin'in güneybatısındaki Guizhou Eyaleti'nde yer alan Guiding İlçesindeki Yunwu Kasabasına bağlı Niaowang Köyünde bir köylü, yeni toplanmış çay yapraklarını gösteriyor, 29 Mart 2022. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çay, dünya çapında 60'tan fazla ülke ve bölgede üretilen ve iki milyardan fazla insan tarafından tüketilen, dünyanın üç büyük içeceğinden biri.

Aralık 2019'da BM, çayın ekonomik, sosyal ve kültürel değerini kutlamak ve küresel çay tarımının sürdürülebilir gelişimini desteklemek için 21 Mayıs'ı Uluslararası Çay Günü ilan etti.

Dünyanın en büyük çay üreticisi ve pazarı olan Çin'deki çay bahçelerine ve çay atölyelerine bir göz atmak için Xinhua objektiflerini takip edin.

Albüm: Uluslararası Çay Günü'nde Çin'deki Çay Bahçeleri ve Atölyeler

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimlerindeki Hubei Eyaleti'nde yer alan Enshi Tujia ve Miao Özerk İli'ndeki Xuan'en İlçesine bağlı Heping Köyü'ndeki bir çay bahçesinde çalışan çiftçiler görülüyor, 4 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Song Wen/Xinhua)

Albüm: Uluslararası Çay Günü'nde Çin'deki Çay Bahçeleri ve Atölyeler

Guo Jun, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Meitan ilçesinde çay yaprakları topluyor, 27 Nisan 2022. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Albüm: Uluslararası Çay Günü'nde Çin'deki Çay Bahçeleri ve Atölyeler

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimlerindeki Hubei Eyaleti'nde yer alan Enshi Tujia ve Miao Özerk Bölgesi'ndeki bir çay bahçesi manzarası görülüyor, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Yang Shunpi/Xinhua)

Albüm: Uluslararası Çay Günü'nde Çin'deki Çay Bahçeleri ve Atölyeler

Bir bölge sakini, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan Medog İlçesindeki Dexing Kasabasına bağlı Hezha Köyünde çay yaprakları topluyor, 16 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)

Albüm: Uluslararası Çay Günü'nde Çin'deki Çay Bahçeleri ve Atölyeler

Çin'in güneyindeki Hainan Eyaleti'nde yer alan Wuzishan Şehri'nin Maona Köyündeki bir çay atölyesinde bir köylü çay yapraklarını işliyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Albüm: Uluslararası Çay Günü'nde Çin'deki Çay Bahçeleri ve Atölyeler

Bir gönüllü, Çin'in doğusundaki Zhejiang Eyaleti'ne bağlı Hangzhou'nun Fuyang Bölgesinde bulunan Lishan Kasabasındaki Anding Dağı'nda yer alan bir çay bahçesinde çevrimiçi satış amacıyla Yunwu çayını tanıtan bir video çekiyor, 8 Nisan 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Albüm: Uluslararası Çay Günü'nde Çin'deki Çay Bahçeleri ve Atölyeler

Çin'in doğusundaki Zhejiang Eyaleti'nde yer alan Huzhou'daki bir çay bahçesinde çay yaprakları toplayan çiftçiler görülüyor, 29 Mart 2022. (Fotoğraf: Wu Zheng/Xinhua)

Albüm: Uluslararası Çay Günü'nde Çin'deki Çay Bahçeleri ve Atölyeler

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Jiangsu Eyaleti'nde yer alan Nanjing'in Jiangning Bölgesindeki bir atölyeye yeni toplanmış çay yapraklarını taşıyan işçiler görülüyor, 29 Mart 2022. (Fotoğraf: Ji Chunpeng/Xinhua)

Albüm: Uluslararası Çay Günü'nde Çin'deki Çay Bahçeleri ve Atölyeler

Çin'in doğusunda yer alan Anhui Eyaleti'ndeki Shexian İlçesine bağlı Wugongling Köyündeki bir atölyede bir işçi çay yapraklarını işliyor, 24 Mart 2022. (Fotoğraf: Wang Haiyue/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Mart, Çay, Güncel, Son Dakika

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