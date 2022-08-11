Alevi Örgütlerinden, Hacı Bektaş Veli Dergâhına Yapacağı Ziyaret Öncesi Erdoğan'a Çağrı: "Bu Ziyareti de Samimi Bulmuyoruz.

Alevi örgütleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hacı Bektaş Veli Dergahına yapacağı ziyarete ilişkin, "Hüseyin Gazi Dergahında Alevilerin değerlerini hiçe sayan, Hünkar'ın portresine bile tahammül edemeyen ve sadece pirlerimizin, analarımızın, babalarımızın oturabileceği posta oturan Sayın Cumhurbaşkanı'nın şimdi de Alevilerin geleneksel hale getirdiği ve tarihleri değişmeyen anma etkinliklerine alternatif bir etkinlik koyması kabul edilemez bir durumdur. Bu ziyareti de Hüseyin Gazi Dergahı ziyaretinde olduğu gibi samimi bulmuyoruz. Yol yakınken kararından dönmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı. 15 Ağustos'ta Hacı Bektaş'ta toplanma kararı alan Alevi örgütleri, 16 Ağustos'ta da 'Dergahımızı İstiyoruz' sloganıyla yürüyüş yapacak.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, 13 Ağustos'ta Hacı Bektaş Veli Dergahını ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bugün ortak bir açıklamayla çağrıda bulundu. Alevi örgütlerinin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN HÜSEYİN GAZİ DERGAHIMIZA YAPTIĞI ZİYARET ALEVİ KAMUOYUNDA VE GENEL KAMUOYUNDA CİDDİ TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTIR"

"30 Temmuz 2022 tarihinde Ankara'da cemevlerimize yönelik saldırılar ile başlayan süreç, boyut değiştirerek devam etmektedir. Saldırının arka planı aydınlatılmadan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Dergahımıza yaptığı ziyaret, Alevi kamuoyunda ve genel kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açmıştır.

Dergahlarımızı, cemevlerimizi tanımayan ve anayasal güvence altına almamakta direnen, Alevilerin taleplerine kulaklarını kapatan, ayrımcı ve ayrıştırıcı politikalarını ısrarla sürdüren AKP hükümetinin başında bulunan Cumhurbaşkanı'nın şimdi de Alevilerin Hünkarı Hacı Bektaş Veli Dergahımızı 13 Ağustos 2022 tarihinde ziyaret edeceği açıklanmıştır.

"ALEVİLERİN GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ VE TARİHLERİ DEĞİŞMEYEN ANMA ETKİNLİKLERİNE ALTERNATİF BİR ETKİNLİK KOYMASI KABUL EDİLEMEZ BİR DURUMDUR"

Hüseyin Gazi Dergahında Alevilerin değerlerini hiçe sayan, Hünkar'ın portresine bile tahammül edemeyen ve sadece pirlerimizin, analarımızın, babalarımızın oturabileceği posta oturan Sayın Cumhurbaşkanı'nın şimdi de Alevilerin geleneksel hale getirdiği ve tarihleri değişmeyen anma etkinliklerine alternatif bir etkinlik koyması kabul edilemez bir durumdur.

"YOL YAKINKEN KARARINDAN DÖNMESİNİ İSTİYORUZ"

Bu açıdan bu ziyareti de Hüseyin Gazi Dergahı ziyaretinde olduğu gibi samimi bulmuyoruz. Yol yakınken kararından dönmesini istiyoruz. Çok istiyorlarsa her yıl 16-17 Ağustos tarihlerinde Hacı Bektaş Belediyesi ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen ve bu yıl '59. Ulusal ve 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri' kapsamında yapılacak resmi protokol törenine katılabilirler. Bu anmaya gelirken de başta dergahlarımızın Alevilere devrini içeren kararı ve dile getirdiğimiz taleplerimizin somut çözümleri ile gelmelerini talep ediyoruz.

"16 AĞUSTOS SAAT 11: 00'DE ÜÇ KOLDAN 'DERGAHIMIZI İSTİYORUZ' ŞİARIYLA YAPACAĞIMIZ YÜRÜYÜŞÜMÜZE TÜM CANLARIMIZI BEKLİYORUZ"

Alevi kurumları olarak, son süreçte yaşanan gelişmelerle birlikte, bakanlığın gençlik ve Kerbela projelerini de görüşeceğimiz olağanüstü bir toplantı kararı aldık. Bu açıdan bütün Alevi kurumlarımızı, 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 15: 00'te Hacı Bektaş'ta olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. 16 Ağustos saat 11: 00'de üç koldan 'Dergahımızı İstiyoruz' şiarıyla yapacağımız yürüyüşümüze tüm canlarımızı bekliyoruz."