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Alevler Bodrumu esir aldı! Köylüler evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi - Son Dakika

Alevler Bodrumu esir aldı! Köylüler evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi

01.08.2021 17:52

Bodrum'da önceki gün öğle saatlerinde başlayan yangınlar hala devam ediyor. 50 hektar makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangında sabotaj ihtimali üzerinde durulurken, rüzgarın da etkisiyle Aşağı Mazı'ya inen alevler, mahallenin büyük bir bölümünün yanıp kül olmasına neden oldu. Vatandaşlar da yangını gözyaşları içinde izlemek zorunda kaldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde önceki gün başlayan yangın, kuvvetli şekilde devam ediyor. Rüzgarın da yön değiştirmesiyle kısa sürede büyüyen yangın, herkesin ulaşmaması için büyük çaba sarf ettiği tersane bölgesine def ulaştı. Tersane çalışanlarının yoğun mücadelesi sürerken, 3 otelde tahliye işlemi gerçekleştirildi. Alevler, tahliye işlemi gerçekleştirilen Aşağı Mazı'da büyük tahribata sebep oldu.

Yangın evine kadar sıçrayan bir kadının, evinin yanmasını gözyaşları içerisinde izlemesi de yürek burktu. Evini yanan vatandaş, içeride gelinliği olduğunu ve yanması nedeniyle çok üzüldüğünü söyledi.

30 BETON MİKSERİ SEVK EDİLDİ

Bodrum'un Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda, dün saat 12.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İki noktadan başlayan alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Polis lojmanlarına 100 metre mesafedeki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, İçmeler mevkiine doğru ilerledi. Ekipler, yangına 6 arazöz ve 5 itfaiye aracı ile müdahaleye başladı. Bodrum'daki beton firmalarına ait 30 beton mikseri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Dumanlar, başta Kumbahçe Plajı olmak üzere ilçenin birçok noktasından görüldü.

Bodrum'da yangın sürüyor! Vatandaşlar gözyaşları içerisinde izledi

TERSANE BÖLGESİNE DE ULAŞTI

Makilik alanda çıkan yangında alevler, İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Polis ekipleri, 5 yıldızlı 3 oteli tahliye etti. Alevlerin İçmeler Mahallesi'ndeki tersanelere sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Tersanelerde bulunan yanıcı ve patlayıcı maddeler kamyonlar ile başka yerlere nakledildi. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 römorkörle Muğla ve İzmir'den getirilen 6 TOMA ile de kıyıdan su sıkılarak müdahalede bulundu.

KIZILAĞAÇ MAHALLESİ'NE DOĞRU YÖNELDİ

Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tekneler ile deniz kıyısındaki alana müdahale edildi. Takviye olarak gönderilen 1 helikopter de havadan alevlere müdahale etti. Tersanede çalışanları ev vatandaşlar da hortumlarla su sıkarak, yangın söndürme tüpleri ve kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın da yön değiştirmesiyle alevler Kızılağaç Mahallesi'ne doğru yöneldi. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ve 2 beton mikseri şoförüne bölgede hazır bekletilen ambulansta ayakta müdahale edildi.

Bodrum'da yangın sürüyor! Vatandaşlar gözyaşları içerisinde izledi

50 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesi Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 saatte kontrol altına alınan ve ilk belirlemelere göre 50 hektar makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangında sabotaj ihtimali üzerine soruşturma başlatıldı.

Bodrum'da yangın sürüyor! Vatandaşlar gözyaşları içerisinde izledi

AŞAĞI MAZI'NIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ YANDI

Bodrum'daki bu yangından 3 saat sonra Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Beyciler Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılıp Bodrum'a ulaştı. Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahalleri boşaltıldı. Ekipler müdahale ederek alevlerin bu iki mahalleye gelmesinin önünü kesti. Havanın kararmasıyla helikopter çalışmazken alevler Çökertme ve Ören mahalleri yönüne ilerlemeye başladı. Ekipler, bu iki mahallede yoğunlaşırken, ters esen rüzgar nedeniyle yönü değişen alevler Mazı Mahallesi'ne yöneldi. Mahallenin Aşağı Mazı kesimine giden tüm yollar alevler nedeniyle kapandı. Alevler, buradaki evlerin etrafını sarıp bahçelerine kadar girdi.

Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, bölgede mahsur kalan 50 kadar köylü, mahalle meydanında toplanıp, endişe içinde söndürme çalışmalarını izledi.

Bodrum'da yangın sürüyor! Vatandaşlar gözyaşları içerisinde izledi

GELİNLİĞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Alevler evini tehdit eden köylülerden 3 yıllık evli olduğu öğrenilen Merve Kuşlar, "Gelinliğim içerde. Gelinliğim yanacak" diyerek, gözyaşı döktü. Kuşlar'ı komşuları teselli etmeye çalıştı.

DENİZ YOLUYLA TAHLİYE

Alevlerin sıçradığı Bodrum'un Mazı Mahallesi'nin Aşağı Mazı kesimi tahliye edilmeye başladı. Tur tekneleri ile alınan 40 kadar kişi, Çökertme Koyu'na getirildi. Köylülerin arasında bölgedeki bir pansiyonda kalan turistlerin de bulunduğu belirtildi. Mahalledeki bir pansiyonda çalışan Feridun Akalar, "Sabah bu kadar değildi alevler. Birden çoğaldı. Kara yolunu alevler sardığı için araçlarımız da orada kaldı ulaşamadık. Bizler de denizden tahliye ediliyoruz, alevler Hurma ve Çökertme mahallelerine doğru ilerliyor" dedi.

Dün çıkan yangında Mazı Mahallesi gece tahliye edilmişti ancak alevlerin kontrol altına alınması üzerine köylüler tekrar evlerine dönmüştü.

Alevler Bodrumu esir aldı! Köylüler evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi
Alevler Bodrumu esir aldı! Köylüler evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi
Alevler Bodrumu esir aldı! Köylüler evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi
Alevler Bodrumu esir aldı! Köylüler evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi
Alevler Bodrumu esir aldı! Köylüler evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi
Alevler Bodrumu esir aldı! Köylüler evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi
Alevler Bodrumu esir aldı! Köylüler evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi
Alevler Bodrumu esir aldı! Köylüler evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi
Alevler Bodrumu esir aldı! Köylüler evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi
Alevler Bodrumu esir aldı! Köylüler evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi

İçmeler, Yangın, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alevler Bodrumu esir aldı! Köylüler evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi - Son Dakika


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