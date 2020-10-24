Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağaya can suyu - Son Dakika

Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağaya can suyu
24.10.2020 13:48
Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağaya can suyu Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Keçeci köyünde anız yangının ortasında kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı.
Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağaya can suyu
TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Keçeci köyünde anız yangının ortasında kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre; Keçeci köyünde çıkan anız yangınını fark eden vatandaşlar durumu Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Alevleri söndürmeye çalışan ekipler kaplumbağayı yanmak üzereyken fark etti. Son anda yanmaktan kurtarılan kaplumbağanın üzerine su dökülerek serinletildi. O anlar ise bir görevlinin cep telefonu kameralarına yansıdı.
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