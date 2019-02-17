Alex'ten Aziz Yıldırım ve Kocaman Açıklaması

Konyaspor maçıyla birlikte uzun bir aradan sonra Fenerbahçeli taraftarlarla buluşan Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, Başkan Ali Koç'a daveti için teşekkür ederken, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a karşı kötü düşünlerinin olmadığını açıkladı.

Konyaspor maçıyla birlikte uzun bir aradan sonra Fenerbahçeli taraftarlarla buluşan Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, Başkan Ali Koç'a daveti için teşekkür ederken, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a karşı kötü düşünlerinin olmadığını açıkladı. Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını dün Ülker Stadyumu'nda kendisine ayrılan locada izleyen sarı-lacivertlilerin efsane futbolcularından Alex de Souza, sosyal medya hesabından taraftarlara ve Başkan Ali Koç'a teşekkür etti. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde kulübün başkanlığını yapan Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman ile aralarında kötü bir ilişki olmadığını dile getiren Brezilyalı futbolcu, hesabından şunları paylaştı:



"Bana birçok insan Başkan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında soru sordu. Onlara karşı hiç bir kötü düşüncem yok. Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde. Aykut Kocaman'a futbol antrenörlüğü yaşamında ve aile hayatında başarı ve mutluluklar diliyorum. Aynı sağlık ve mutluluk dileklerimi Başkan Aziz Yıldırım için de sunuyorum. İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile dün Şükrü Saraçoğlu Stadı'na girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı. Başkan Ali Koç'a bana olan misafirperverliği ve ettiğimiz sohbet için çok teşekkür ederim. Brezilya'ya yeni bir top hediye edilmiş bir çocuk neşesiyle dönüyorum. Türk halkına bana olan sevgilerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."



(İHA)

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