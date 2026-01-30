Aleyna Çakır Davası'nda Duruşma Ertelendi - Son Dakika
Aleyna Çakır Davası'nda Duruşma Ertelendi

30.01.2026 15:00
Ankara'da Sema Esen'in davası 8 Mayıs'a ertelendi, sanık Ümitcan Uygun 18 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in 2020 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin davanın duruşması Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, mütalaanın hazırlanmasına karar vererek bir sonraki duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etme", "intihar kararını kuvvetlendirme" ile "eziyet etme" suçlamalarından 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya Sema Esen'in ağabeyi Himmet Esen ile taraf avukatları katıldı. Öte yandan, kadın örgütleri de duruşmada izleyici olarak yerini aldı.

Cezaevinde tutuklu olan ve SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan sanık Uygun, daha önceki duruşmalardaki savunmalarını tekrarladı. Sanık avukatı da dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

"Tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmesini talep ediyoruz"

Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım ise söz alarak, "5 celsedir tanıkların gelmesini bekliyoruz. Aralarında dosyaya etkisi bulunmayacak sanıklar var. Etkisi bulunan sanıkların da savcılık aşamasında zaten ifadesi alınmıştı. Bu aşamada tanıkların dinlenilmesinin dosyaya katkı sunmayacağı için tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmesini talep ediyoruz" beyanında bulundu.

Sonraki duruşma 8 Mayıs'a ertelendi

Mahkeme, tanıklar hakkında zorla getirme kararı vererek bir sonraki duruşmada mütalaanın hazırlanmasına hükmetti ve duruşmayı 8 Mayıs saat saat 10.00'e bıraktı.

Kaynak: ANKA

24 saat son dakika haber yayını
