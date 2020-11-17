Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış - Son Dakika

Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış

17.11.2020 14:35

Koronavirüse yakalandığı şüphesiyle test yaptıran Aleyna Tilki'nin aynı gün içerisinde yaptırdığı testlerin biri pozitif biri negatif çıktı. 12 gündür karantinada olan şarkıcı, testlerin belirsizliğine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve şarkılarıyla çok konuşulan isimlerin başında gelen Aleyna Tilki, bu sefer de sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

"BU TESTLERE NASIL GÜVENECEĞİZ"

12 gün önce koronavirüs testi yaptıran Aleyna Tilki'nin sonucu pozitif çıktı. Ancak aynı gün yapılan bir diğer test negatif çıktı. Testlerin belirsiz çıkmasına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren şarkıcı "12 gündür evden çıkmadım tedbir olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi pozitif. Aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer negatif. Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz" dedi.

Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış

"DÜNYADA YAPILAN TESTLERİN YARISI YANLIŞ"

Tilki, paylaşımına şu notu da ekledi: "Tüm dünyada yapılan tüm testler bence %50 yanlış! Bu yüzden negatif çıkan negatif olduğuna güvenmesin. Saçma bir hata var bu testlerde. Yanımdaki insanlar da bir negatif bir pozitif bir negatif çıkıp durdu. Aynı gün hem de."

Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış

Aleyna Tilki, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış - Son Dakika Magazin


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