Formula One World Championship

CARMEDYA.COM - Geçtiğimiz yıl pistlere geri dönen Alfa Romeo , 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası 'nda yeni bir oluşumun daha kapılarını araladı.2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası, 2007 Dünya Şampiyonu KimiRäikkönen ve genç İtalyan pilot Antonio Giovinazzi'nin "Alfa Romeo Racing"adına yarışmasına tanık olacak. Formula 1 tarihinin baş aktörlerinden AlfaRomeo'nun yarış otomobilleri 2019 yılında, 1923'ten beri en hızlı Alfa Romeomodellerini tanımlayan gelenekselleşmiş dört yapraklı yonca amblemini taşıyacak.Geçtiğimiz yıl süreklilik sağlayarak şampiyonayı 8'inci olarak bitiren AlfaRomeo ve Sauber birlikteliği, bu yıl da böylece devam edecek."Benim için bir zevk!"Alfa Romeo Racing Takım Patronu Frédéric Vasseur konuylailgili olarak "2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'na Alfa Romeo Racing adıylagireceğimizi duyurmak benim için bir zevktir. 2018'de isim sponsorumuz AlfaRomeo ile işbirliğimizi başlattıktan sonra takımımız; teknik, ticari ve sportiftarafta ilerleme kaydetti. Bu, pist kenarında ya da İsviçre 'deki genel merkezimizdetüm ekip üyelerimizde motivasyon artışı sağlayarak performansımıza ciddi orandayansıdı. Yarışa, teknolojiye ve tasarıma olan tutkumuzun bizi ileriyegötüreceğine inanıyoruz. Bu sezon da takımımızı her anlamda geliştirmeye devametmeyi amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.