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Algspor 5'te 5 yaptı,

6 saat önce

Gaziantep Alg Spor Kadın Futbol Takımı ligin 5. Haftasında Beşiktaş JK kadın futbol takımı ile oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanarak ligde birinci oldu.

Algspor 5'te 5 yaptı,, System.String[]

Gaziantep Alg Spor Kadın Futbol Takımı ligin 5. Haftasında Beşiktaş JK kadın futbol takımı ile oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanarak ligde birinci oldu.


Üst üstte aldığı farklı galibiyetlerle adından söz ettiren takım, oynadığı futbol ile de göz doldurdu. Beşiktaş JK Kadın Futbol takımını 2-0 lık bir skor ile deviren Alg Spor üst üste aldığı galibiyetlerle ligin nagmağlup takımı unvanını da almayı hak kazandı.


Karşılaşma Fulya hakkı yeten spor tesislerinde oynandı. Maç boyunca Alg Spor Takımı üstünlüğünü korudu ve çok sayıda gol kaçırdı. Farklı bitecek bir karşılaşma olması beklenirken 2-0 lık bir sonuç ile maç sona erdi. Maçtaki golleri başarılı forvet oyuncusu Ebru Topçu 62.ve 72. dakikalarda attı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Beşiktaş, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:18 Kaynak: İHA
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