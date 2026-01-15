Ali Aydın İçin Adliye Önünde Açıklama - Son Dakika
Ali Aydın İçin Adliye Önünde Açıklama

15.01.2026 19:00
İzmir Barosu, avukat Ali Aydın'ın saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

(İZMİR) – Ali Aydın'ın uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından İzmir Barosu üyesi avukatlar, Karşıyaka Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Baro Başkanı Sefa Yılmaz, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmesi çağrısında bulundu.

İzmir Barosu üyesi avukatlar, uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren önceki dönem İHD İzmir Şubesi Eşbaşkanı avukat Ali Aydın'ı anmak ve saldırıya karşı mesleki dayanışma göstermek amacıyla Karşıyaka Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada konuşan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Aydın'ın vahşice bir yaşama kurban gittiğini belirterek, "Dün sabah saatlerinde İzmir Barosu mensubu, değerli meslektaşımız, yol arkadaşımız, dostumuz Ali Aydın katledildi. Vahşice bir cinayete kurban gitti. Hepimizin yakından tanıdığı, çok değer verdiği, çok sevdiği bir dostumuz. Sadece avukat değildi. Bir öğretmendi. Çok iyi bir babaydı. İyi bir eşti, iyi bir insandı. Hak savunucusuydu, özgürlük savunucusuydu, barış isterdi her zaman, her koşulda ve çok yakın arkadaşımız" dedi.

Baro Başkanı Yılmaz, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"İlk bakışta adli bir vaka olarak görünen bu olayı öğrendiğimiz andan itibaren çok yakından takip ediyoruz. Gerek kollukta, gereksiz savcılıkta yapılan tüm çalışmalarda edindiğimiz tüm bilgileri de ilgili makamlarla da paylaşıyoruz. Bazen yönlendirme durumumuz oluyor, bazen bilgileri onların bilgilerini bizim bilgilerimizle örtüştürmeye çalışıyoruz. Şüpheli Sulh Ceza Mahkemesi'nde sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklandı. Ancak gerek kollukta, gerekse savcılıkta susma hakkını kullandığını belirterek o alanlarda konuşmamıştı. Bize verilen bilgi çok sayıda uyuşturucu soruşturmasının olduğu yönünde. Zaten baktığınız zaman yani bundan önce işlenen cinayetlere de baktığınız zaman özellikle örgütlerin, tarikatların, cemaatlerin bu tür insanları nasıl kullandığını nasıl yönlendirdiğini hepsini çok iyi biliyoruz. Bu yönde olan şüphelerimizi, taleplerimizi de ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına ilettik ve soruşturmanın başka yönlerde de devam etmesi yönündeki talebimizi açıkça ifade ettik. Savcılık bu anlamda üzerine düşen çalışmayı yapacağını, titizlikle olayın arkasında olduğunu bizlerle paylaştı. Ancak birçok soru işareti var halen çözümlenmeyen. Çünkü sanığın gerek emniyette gerekse savcılıkta ve Sulh Ceza Mahkemesinde atmış olduğu sloganlar, sözler geçmişte işlenen cinayetlerde kullanılan faillerle örtüşmektedir. O yüzden yapılacak soruşturmanın son derece kapsamlı olması bizim için önemli, hepimiz için önemli. Bizim dostumuzu, arkadaşımızı, yoldaşımızı dün sabaha karşı elimizden aldılar. Bu cinayetler, bu işkenceler, bu kötü muamele, bu korkutmaya çalışmalar bizi hiçbir zaman Ali'nin de inandığı, bizlerin de inandığı yoldan çevirmeyecek. Asla bir adım geri atmadan bu mücadeleyi devam ettirmeye, sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
