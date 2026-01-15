Ali Aydın Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Ali Aydın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ali Aydın Son Yolculuğuna Uğurlandı
15.01.2026 17:30
Eski İHD Başkanı Ali Aydın, saldırıda hayatını kaybetti, cenazesi gözyaşlarıyla defnedildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şube Başkanı emekli öğretmen ve avukat Ali Aydın, düzenlenen törenlerin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Acılı eş Kızbes Aydın, eşinin ömrünü hak ve özgürlük mücadelesine adadığını belirterek, "Bu bireysel bir saldırı değildir. Arkasındaki gücün ortaya çıkarılması için hep birlikte mücadele edelim" dedi.

Emekli öğretmen ve avukat, aynı zamanda İHD İzmir Şube Eş Başkanı olan 69 yaşındaki Ali Aydın, Çiğli ilçesi Evka-2 bölgesindeki dağlık alanda ölü bulundu. Olayın hemen ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Çiğli Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin ısrarlı takibi sonuç verdi ve cinayet zanlısı olduğu belirlenen 30 yaşındaki M.D.E. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ilk sorgusunda suçunu itiraf eden zanlının, cinayeti uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altındayken işlediğini söylediği öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının mahkemede "Ben seçilmiş kişiyim, kafirleri öldüreceğim" diye slogan attığı öğrenildi.

Karşıyaka Adliyesinde tören

Ali Aydın için ilk tören Karşıyaka Adliyesi önünde gerçekleştirildi. Buradaki törene İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, baro yönetimi ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Baro Başkanı Yılmaz, Aydın'ın sadece bir avukat değil, aynı zamanda bir eğitimci ve hak savunucusu olduğunu belirterek olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Ardından Aydın'ın naaşı Çiğli Kültür Merkezi Cemevi'ne getirildi. Cenaze törenine Aydın'ın eşi Kızbes Aydın, çocukları Heval ve Erdal Aydın, CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İHD Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Törende konuşan Ali Aydın'ın eşi Kızbes Aydın, eşinin ömrünü hak ve özgürlük mücadelesine adadığını belirterek, "Bu bireysel bir saldırı değildir. Arkasındaki gücün ortaya çıkarılması için hep birlikte mücadele edelim" dedi. Oğlu Erdal Aydın ise babasının kendisini mazlumlara adadığını ifade ederek faillerin en ağır cezayı alması için çalışacaklarını söyledi. İHD Eş Genel Başkanı Cihan Aydın da failin arkasında siyasi bir bağlantı olup olmadığının tüm açıklığıyla kamuoyuna sunulması gerektiğini belirtti. Alınan helallik ve okunan duaların ardından Aydın'ın cenazesi Harmandalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

