Babacan seçim sonuçlarını değerlendirdi: 2 buçuk da kapanır 12 buçuk da - Son Dakika
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Babacan seçim sonuçlarını değerlendirdi: 2 buçuk da kapanır 12 buçuk da

15.05.2023 22:48

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki 2,5 milyonluk farkı ünlü teknik adam Fatih Terim'in sözü ile değerlendiren Babacan, "2 buçuk da kapanır 12 buçuk da" dedi.

14 Mayıs'taki seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre birinci olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikinci olan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaklaşık 2 buçuk milyon fark oluştu. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim sonuçlarını ilişkin sosyal medya hesabından video yayınladı.

Babacan şunları söyledi:

"Ülke tarihimizin en güçlü demokrasi örneklerinden birini yaşadık. Seçimler demokratik olgunluk içinde gerçekleşti. Sandık başına gidip oylamaya katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Milyonlarca vatandaşımızın oylarıyla seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yeniden sandık başında olacağız. Demokrasi sabır, emek, özen ister. 13 gün sonra aynı heyecan, umut ve mutlulukla sandığa gideceğiz.

"YAKLAŞIK 8,5 MİLYON VATANDAŞIMIZ OY KULLANMADI"

Önümüzdeki 13 gün daha çok çalışacağız. Ulaşamadığımız kapıları çalacağız, girmediğimiz mahallelere gideceğiz. Yaklaşık 8 buçuk milyon vatandaşımız oy kullanmadı. 1 milyonu aşkın oy geçersiz sayıldı. Aradaki fark sadece 2 buçuk milyon civarında. Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşlarımızı da dinleyeceğiz. Endişeye mahal yok. 28 Mayıs akşamı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacaktır. Önümüzdeki kısa kampanya döneminin barış içinde geçmesini temenni ediyorum. İlk turda ikna edemediğimiz dostlarımızı ziyaret etme zamanı.

"2 BUÇUK DA KAPANIR 12 BUÇUK DA"

Arkadaşlarımızla beraber dün geceden beri tüm sonuçları derinlemesine tahlil ediyoruz. Kimsenin umudu kararmasın. Kimse şu an yürütülen propagandaya kanmasın. Biz bir arada yaşayan insanlarız. Fatih Terim'in bir sözü vardır. Takımı sezon sonuna doğru 8 puan geriden girdiğinde 8de kapanır 18 de demişti takımı o sezon şampiyon olmuştu. Ben de diyorum ki 2 buçuk da kapanır 12 buçuk da. Düştüğümüzde değil, vazgeçtiğimizde kaybederiz. 2 hafta gecikse de bahar gelecek."

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Deva Partisi, Ali Babacan, Seçim 2023, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan seçim sonuçlarını değerlendirdi: 2 buçuk da kapanır 12 buçuk da - Son Dakika


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