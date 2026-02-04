Ali Faruk Çolak'ın Vizyon Projeleri - Son Dakika
Ekonomi

Ali Faruk Çolak'ın Vizyon Projeleri

Ali Faruk Çolak\'ın Vizyon Projeleri
04.02.2026 11:39
HKMO Bursa Şubesi Başkan Adayı Çolak, harita mühendisliğinin geleceği için projelerini açıkladı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bursa Şubesi Başkan Adayı Ali Faruk Çolak, harita mühendisliği mesleğinin geleceğine dair hedeflerini ve 18. dönem vizyon projelerini kamuoyuyla paylaştı. "Gelecek kaygısı olmadan mesleğini icra eden güçlü mühendisler" anlayışıyla yola çıktıklarını vurgulayan Çolak, mesleğin itibarını yeniden hak ettiği noktaya taşıyacaklarını söyledi.

Demokrat Harita Mühendisleri olarak adil, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini ifade eden Ali Faruk Çolak, diğer meslek gruplarının harita mühendisliğinin iş alanlarına müdahalesine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti. "Harita mühendisi artık sürecin izleyicisi değil, yöneticisi olacak" diyen Çolak, kurumlarla birebir temas kuran, sahada aktif bir şube modeli vadetti.

Genç mühendislere istihdam, kamuya hukuki güvence

Genç meslektaşların mezuniyet sonrası yaşadığı belirsizlikleri sona erdirecek projeler geliştireceklerinin altını çizen Çolak, istihdam yönetim havuzu ve kamu-özel sektör protokolleriyle genç mühendislerin ilk yıllarında yanlarında olacaklarını, ücretsiz eğitimler, seminerler ve rehberlik programlarıyla meslektaşların çağın gerektirdiği teknoloji ve bilgiyle donatılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Kamu mühendislerinin özlük haklarının da öncelikleri arasında yer aldığını belirten Çolak, ek gösterge, yan ödeme artışları ve Mühendislik Meslek Kanunu için Ankara nezdinde güçlü bir mücadele yürüteceklerini, teknik sorumluluk altında çalışan mühendisler için hukuki koruma sağlayacak çalışmalar başlatacağını ifade etti.

Haksız rekabete net tavır

Özel sektörde faaliyet gösteren SHKM ve LİHKAB bürolarının yaşadığı haksız rekabet ve fiyat kırımı sorununa karşı kararlı adımlar atacaklarını vurgulayan Çolak, TUSAGA-Aktif gibi kritik sistemlerin harita mühendisleri dışındaki kullanımına sınır getirilmesi ve yapı denetim sistemi içinde adil iş dağılımı sağlanması için çalışacaklarını belirtti.

Kentsel Dönüşüm, CBS, İHA, gayrimenkul değerleme ve yeşil mutabakat gibi alanlarda mesleğin etkinliğini artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Çolak, deprem kuşağındaki kentlerde can ve mal güvenliğini önceleyen çalıştay ve sempozyumlar düzenleyeceklerini ifade etti.

Sosyal sorumluluk projelerine de özel önem vereceklerini dile getiren Çolak, Kadın Komisyonu başta olmak üzere bir çok komisyonun yeniden aktif hale getirileceğini, Harita Mühendisliği Müzesi projesinin hayata geçirileceğini ve meslektaşlar arasındaki bağın sosyal etkinliklerle güçlendirileceğini söyledi.

Ali Faruk Çolak açıklamasını, "Geçmişin tecrübesini geleceğin enerjisiyle birleştirerek mesleğimizin ve meslektaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız. Gelin, harita mühendisliğinin geleceğini birlikte inşa edelim" sözleriyle tamamladı. - BURSA

Kaynak: İHA

