Ali Gaffar Okkan 25. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ali Gaffar Okkan 25. Yılında Anıldı

Ali Gaffar Okkan 25. Yılında Anıldı
24.01.2026 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken uğradığı hain saldırı neticesinde 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 25'inci yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında dualar ile anıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken uğradığı hain saldırı neticesinde 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 25'inci yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında dualar ile anıldı.

24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü görevinde iken makamından Diyarbakır Valiliğine giderken hain bir pusu neticesinde şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 25'inci yıl dönümünde Hendek ilçesinde mezarı başında dualar ile anıldı. Anma töreni Hendek Aile Kabristanlığında düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun bulunulmasının ardından Okkan'ın özgeçmişi okundu. Daha sonrasında yapılan konuşmaların ardından dualar edilerek şehit Okkan'ın mezarına karanfiller bırakıldı. Anma töreninde konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Bu topraklar bugün hür ve özgür bir şekilde yaşıyorsa şehitlerimizin sayesindedir. Onları minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Coğrafyamıza baktığımızda bugün Türkiye'nin bulunduğu bu konumu irdelediğimizde şehitlerimizin kanlarının yerde kalmadığını ve böldürtmediğini, Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini görüyoruz. Bu vatanı bölmek isteyenler vardı ama bu vatan büyüyerek yoluna devam ediyor. Güçlü Türkiye, hem Türk milleti için hem de dost ve gönüldaş olan milletler için güven ve güç vermektedir. Bundan dolayı da millet olarak ne kadar övünsek yeridir. Ali Gaffar Okkan, hem teşkilatımıza örnek bir emniyet müdürü hem de Türk milletine, gençlerine örnek bir şahsiyetti. Allah rahmet eylesin. Kars Emniyet Müdürlüğünü, bende Kars valisiyken dinlemiştim. Yürekliliği ve cesaretiyle, halkla iç içe oluşuyla ortaya koymuş olduğu davranışlarla Kars halkının gönlünde yer ettiği gibi Diyarbakır'daki çalışmalarında da benzer şekilde halkın gönlünde taht kurmuştur. Şehadetinden sonra Türk milletinin gönlünde bir yer edinmiştir" dedi.

Ayrıca, anma programı sonrasında şehit Okkan'ın hatırasına ilçede yapılan totem açılışı dualarla gerçekleştirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Ali Gaffar Okkan, Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Sakarya, Hendek, Polis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ali Gaffar Okkan 25. Yılında Anıldı - Son Dakika

Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
İşte Türkiye’nin en iyi üniversiteleri İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
14 ünlünün testi pozitif çıktı 14 ünlünün testi pozitif çıktı
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:22
İllallah eden mahalleli evinin camına “Uyuşturucu satışı yoktur“ yazısı astı
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 14:05:26. #7.11#
SON DAKİKA: Ali Gaffar Okkan 25. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.