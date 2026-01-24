Ali Gaffar Okkan 25. Yılında Anıldı

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken uğradığı hain saldırı neticesinde 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 25'inci yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında dualar ile anıldı.

24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü görevinde iken makamından Diyarbakır Valiliğine giderken hain bir pusu neticesinde şehit edilen Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 25'inci yıl dönümünde Hendek ilçesinde mezarı başında dualar ile anıldı. Anma töreni Hendek Aile Kabristanlığında düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun bulunulmasının ardından Okkan'ın özgeçmişi okundu. Daha sonrasında yapılan konuşmaların ardından dualar edilerek şehit Okkan'ın mezarına karanfiller bırakıldı. Anma töreninde konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Bu topraklar bugün hür ve özgür bir şekilde yaşıyorsa şehitlerimizin sayesindedir. Onları minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Coğrafyamıza baktığımızda bugün Türkiye'nin bulunduğu bu konumu irdelediğimizde şehitlerimizin kanlarının yerde kalmadığını ve böldürtmediğini, Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini görüyoruz. Bu vatanı bölmek isteyenler vardı ama bu vatan büyüyerek yoluna devam ediyor. Güçlü Türkiye, hem Türk milleti için hem de dost ve gönüldaş olan milletler için güven ve güç vermektedir. Bundan dolayı da millet olarak ne kadar övünsek yeridir. Ali Gaffar Okkan, hem teşkilatımıza örnek bir emniyet müdürü hem de Türk milletine, gençlerine örnek bir şahsiyetti. Allah rahmet eylesin. Kars Emniyet Müdürlüğünü, bende Kars valisiyken dinlemiştim. Yürekliliği ve cesaretiyle, halkla iç içe oluşuyla ortaya koymuş olduğu davranışlarla Kars halkının gönlünde yer ettiği gibi Diyarbakır'daki çalışmalarında da benzer şekilde halkın gönlünde taht kurmuştur. Şehadetinden sonra Türk milletinin gönlünde bir yer edinmiştir" dedi.

Ayrıca, anma programı sonrasında şehit Okkan'ın hatırasına ilçede yapılan totem açılışı dualarla gerçekleştirildi. - SAKARYA