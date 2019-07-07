658. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Başpehlivan Ali Gürbüz
altın kemeri taktı. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
, Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan
ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim
birlikte verdi. Başaltı pehlivanlarında dereceye girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Ekrem Canalp
ve milletvekilleri verdi. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye girenler şöyle sıralandı:
BAŞPEHLİVAN 1- Ali Gürbüz 2- Orhan Okulu 3- Mehmet Yeşil
Yeşil Hamza Köseoğlu
BAŞALTI Özkan Yılmaz Yalçın
Üncül Menderes
Saltık Yıldıray Akın
BÜYÜK ORTA BOY Ali İhsan Batmaz Okan Yavaş Yaşar Şan
Serhat Elvan
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY Mert Altın Alparslan Güçlü Yusuf Kaflı Yusuf Yıldırım
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY Osman Kan Mustafa Kemal Kıyı Orçun Kumaş Alihan Kocabıyık
DESTE- 3 (Deste Büyük) Serdar Yıldırım
Efe Kölebaş Emirhan Topal Abdülhamit Ak
DESTE- 2 (Deste Orta) Emre Ayyıldız Sefa Yılmaz Kemal
Yılmazlar Erkan Taş
DESTE- 1 (Deste Küçük) Ömer Yasir Gökkaya Yıldıray Pala
Eren Kalkan Faruk Bafralı
AYAK Ramazan Yıldız
Çilenker Ozan Kıl Nevzat Kurugan Furkan Has
TOZKOPARAN Muhammet Biçen Mustafa Şahin
Ali Güleç Emre Boz
TEŞVİK- 2 Yusuf Kırat Muhammet Güngörmüş Melih Türker Yusufcan Akdaş
TEŞVİK- 1 Ferhat Yiğit Osman Nuri Çıldan Sefa Yıldırım Mehmet Zafer
Seçim
MİNİK- 2 Güven Can Türkoğlu
Necip Bülbül Velihan Ars Emirhan Giral
MİNİK- 1 Mehmet Arda Tanır Caner Arslan
Selahattin Can Arda Kaan Karamıklı
EN İYİ PEŞREV Gürsel Umut Talat Atahan Özcan Serkan
Makas
(Koray Ustabaşı - Mehmet Şirin
Topaloğlu - Bozhan Memiş - Sercan Ülgen - Halil Dağ/İHA)