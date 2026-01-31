FENERBAHÇE'nin eski başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün olağan yüksek divan kurulu toplantısı için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.
Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç da toplantıya katılmak için tesislere geldi. Ali Koç, salona girdiği sırada başkan Sadettin Saran ile selamlaşarak bir süre sohbet etti.
Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Toplantısında
